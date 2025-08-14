Tennis Under, avanzano i tornei al Queen’s Cattolica e al Paradiso Cesenatico

CATTOLICA. Avanza sui campi del Queen’s Club di Cattolica il torneo nazionale giovanile Under 10 e 12, maschile e femminile, organizzato dal Circolo della Regina, il trofeo “Facile Rogitare Junior Trophy”.Under 10 maschile, 1° turno tabellone finale: Lapo Ricciardelli-Edoardo Suprani 6-4, 6-4, Giovanni Genghini-Federico Campana 7-6, 5-7, 11-9, Leonardo Oligeri-Diego Serafini 6-4, 6-1, Mattia Paganelli-Gregorio Testi 6-0, 7-5.Nell’Under 10 femminile semifinali per Maya Puscas e Stefania Medeea Samoila.Quarti tabellone finale: Maya Puscas-Emma Liera 6-1, 6-3, Stefania Medeea Samoila-Giulia Paladini 6-3, 4-6, 13-11.Nell’Under 12 femminile guida le fila Giulia Natali seguita da Nicole Colonna. Quarti: Bianca Rasi-Adele Fiorani 3-6, 6-2, 10-7.Nel tabellone Under 12 maschile tabellone di 4° categoria, turno di qualificazione: Denny Bentini (n.4)-Alex Sciutti (n.1) 1-6, 7-6, 10-8, Jacopo Barzatico (n.2)-Alessandro Bernabè (n.3) 6-2, 4-6, 10-4.La giudice di gara è Alessia Cervellieri.CESENATICO. Il Centro Sportivo Paradiso di Cesenatico sta ospitando il torneo nazionale giovanile Under 14-16, maschile e femminile, che terrà banco fino a domenica.Nell’Under 14 maschile brillano Benjamin Rossi, Davide Rossi, Giacomo Balzani e Leonardo Cenciarini.Tabellone finale, 1° turno: Benjamin Rossi-Gianmaria Mussoni 7-5, 7-6 (5),2° turno: Davide Rossi-Filippo Albarello 6-1, 6-1, Nicolò Zagliani-Lorenzo Kapros 2-6, 6-1, 10-2, Giacomo Balzani-Massimo Marcolini 6-3, 6-4, Leonardo Cenciarini-Luca Bertozzi 6-0, 6-1.Nell’Under 14 femminile quarti: Anna Foschini (n.4)-Gloria Nucci 2-6, 6-2, 10-2, Ginevra Baldazzi (n.2)-Virginia Arduini 6-2, 6-0, Cecilia Rondinelli-Sofia Talamelli (n.3) 7-5, 7-5.Nell’Under 16 maschile il primo finalista è Lucio Argentieri (Sport Club Ozzano).Quarti: Giovanni Neri-Marco Vittori 6-1, 6-4. Semifinale: Lucio Argentieri-Lorenzo Neri (n.3) 0-6, 6-4, 10-8.Il giudice di gara è Marco Fucci.