Tennis Under: all’Up Torre Pedrera vincono Coppini e Vittoria, nel vivo il trofeo del Gelso al Venustas

Alle battute finali, al Circolo Up Tennis di Torre Pedrera, il torneo Under 14-16 maschile. Nell’Under 14 finale tra Timofey Levchenko (Tc Riccione) e Daniele Vittoria (Ct Fano). Nel match-clou si è imposto Vittoria per 7-5, 4-6, 10-8. Quarti: Matteo Coppini-Andrea Bellavista 6-4, 6-0. Semifinali: Timofey Levchenko-Alberto Lonfernini 4-6, 6-2, 10-6, Daniele Vittoria (n.1)-Matteo Coppini 6-2, 6-0.

Nell’Under 16 maschile netto successo di Giacomo Coppini (JB Sport) per 6-1, 6-1 su Luca Battistini (Tc Ippodromo).

Quarti: Lorenzo Cordella (n.4)-Leonardo Capogrossi 6-2, 6-0, Giacomo Coppini (n.1)-Emmanuele Bomba 6-1, 6-2, Emanuele Bonfatti (n.3)-Samuel Cavallini 6-1, 6-4, Luca Battistini (n.2)-Leonardo Tana 6-7, 6-4, 10-6. Semifinali: Battistini-Bonfatti 7-5, 6-0, Coppini-Cordella 3-0 e ritiro.

IGEA MARINA. In pieno svolgimento sui campi del Circolo Tennis Venustas il torneo nazionale giovanile Under 11-12 e 14, maschile e femminile. Si tratta del trofeo Under del Gelso che terrà banco fino al 29 giugno sui campi del Club di Igea Marina.

Nell’Under 12 maschile 4° turno per Cesare Franceschini, Tommaso Parenti, Marco Mandelli e Tommaso Mazzotti.

3° turno: Cesare Franceschini-Tommaso Semprini 6-2, 6-2, Tommaso Parenti-Riccardo Tarricone 6-2, 7-6 (4), Marco Mandelli-Francesco Facondini 6-3, 4-6, 10-8, Matteo Coppini-Raffaele Palma 6-0, 6-0, Tommaso Mazzotti-Nicolò Orazi 4-6, 6-3, 10-7.

Nell’Under 14 maschile avanzano Gabriele Lasconi (Circolo Suzanne Lenglen 2 Fusignano) e Matteo Coppini (JB Sport).

3° turno: Pietro Gerani-Noè Dell’Aquila 6-1, 6-2, Julian Macini-Giacomo Manuzzi 6-1, 6-1, Nicolò Piepoli-Alex Fregnani 6-0, 6-1. 4° turno: Gabriele Lasconi-Edoardo Giuseppe Sabato 6-4, 6-3, Matteo Coppini-Filippo Ricciardi 6-0, 6-3.

Nel femminile le big sono nell’ordine Ginevra Baldazzi e Camilla Brolli. Ottavi per Allegra Bertozzi.

Il giudice di gara è Elisa Vandi, direttrice di gara Violanda Elezi.