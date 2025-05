Tennis Under: Alessandro Casanova vince l’Under 14 del Ten Pinarella, i primi risultati del torneo del Villa Carpena

PINARELLA. Primi match sui campi del Ten Pinarella per il torneo nazionale Under 10 e 12, maschile e femminile. Nel complesso sono 46 i giocatori al via in questo appuntamento che terrà banco fino al 25 maggio. Sono 20 i giocatori al via a livello di Under 10.

Under 10 maschile, turno di qualificazione: Federico Campana-Pietro De Cesare 2-6, 7-5, 7-3, Lluc Pragliola-Matthew Maggioli 6-1, 6-2.

Nell’Under 12 maschile (20 iscritti) le teste di serie sono andate nell’ordine a Tommaso Cavassi ed Alessandro Marcolini. 1° turno: Nicola Martinini-Francesco Facondini 2-6, 6-3, 11-9, Matteo Lotti-Pietro Frisoni 6-3, 6-4.

Nell’Under 12 femminile n.1 Nicole Colonna, n.2 Giulia Natali. Il giudice di gara è Nicoletta Pignato.

Alle battute finali intanto sempre sui campi del Ten Sport Center il torneo nazionale giovanile Under 14-16, maschile e femminile, con 64 iscritti.

Nell’Under 14 maschile successo di Alessandro Casanova. Il portacolori del Tc Riccione, testa di serie n.1, ha battuto in semifinale Massimo Marcolini ed in finale Elia Naldi (Ct Massa) per 6-4, 6-4, Quest’ultimo era approdato in finale battendo Alessandro Bisi per 3-6, 6-3, 10-7.

Nell’Under 14 femminile finale tra Angelica Bonetti (Tennix Training Center) e Miriam Samorì (Tc Faenza). Semifinali: Bonetti (n.1)-Sofia Muccinelli 6-4, 6-3, Samorì (n.2)-Greta Amaducci 6-0, 6-2.

Nell’Under 16 maschile successo di Matteo Rosti in finale su Lucio Argentieri per 6-0, 6-1. Il portacolori del Ten Sport Center, testa di serie n.1, ha battuto in semifinale per 6-6 e ritiro Riccardo Bogdan Pastrav (n.1), mentre Lucio Argentieri (n.3), portacolori dello Sport Club di Ozzano, ha battuto in semifinale Manuel Montefiori per 0-6, 6-3, 10-5. Per Matteo Rosti è davvero un ottimo momento, visto che pochi giorni fa ha conquistato il pass per le fasi nazionali dei campionati italiani Under 13.

FORLI’. Primi match al Tennis Villa Carpena per il torneo nazionale giovanile Under 10-12-14, maschile e femminile, tappa del circuito “Emilia Romagna Junior Tour”. Sono ben 153 i giocatori al via in questa rassegna di grande spessore tecnico, con il meglio delle scuole agonistiche regionali, e non solo. Nei due tabelloni Under 10 sono 24 i giocatori al via.

Nell’Under 12 femminile primo tabellone con le Nc, in quello finale le teste di serie sono andate nell’ordine ad Emma Veronesi, Mia Zanzi, Greta Bonaventura ed Ada Milocco.

1° turno: Alice Nanni-Bianca Ricci 6-2, 6-1, Rachele Antonelli-Isabella Dalmonte 6-1, 7-5, Emma Curcio-Anna Boschi 6-2, 7-5, Vittoria Ragazzini-Chiara Gramellini 6-1, 3-6, 10-8.

Nel maschile (31 iscritti) si parte con il primo tabellone nel quale le teste di serie sono andate nell’ordine a Rayan Milandri, Nicolò Orazi, Gian Maria Milo Ramonda, Elia Samorè ed Alessandro Bisi, nel tabellone finale guidano le fila Tommaso Monti, Alberto Luchetti, Tommaso Cavassi, Enea Corazza, Matteo Campana ed Alessandro Marcolini.

1° turno: Lorenzo Vitale-Nicolò Consoli 6-1, 6-2, Noah Prati-Tommaso Giuliani 6-3, 6-3. Turno di qualificazione: Filippo Drudi-Elia Samorè (n.4) 3-6, 6-3, 10-8, Nicolò Orazi (n.2)-Filippo Naldoni 6-4, 6-2, Mattia Bergamaschi-Alessandro Bisi (n.5) 6-2, 7-5.

Nell’Under 14 femminile guidano il gruppo Diamante Campana ed Ilinka Cilibic, nel maschile (ben 61 iscritti) si parte con il primo tabellone nel quale le teste di serie sono andate nell’ordine a Leonardo Cenciarini, Leone Matteo Geri, Francesco Moretti, Francesco Camagni, Francesco Zanzini, Jacopo Mainardi, Pietro Reggiani e Leone Franchi. Nel tabellone finale i big sono nell’ordine Noè Baldini, Cesare Biondi, Gabriele De Vita, Marco Menichetti, Elias Golfieri, Mattia Vincenzi e Diego Gentile.

Subito a segno Tommaso Patrignani (Ct Cesena), Leonardo Conti (Ct Cesena), Leon Francesco Benericetti (Tennis Villa Carpena) e Nicolò Bollini (San Marino Tennis Club).

3° turno: Francesco Di Tante-Marco Fantini 6-0, 6-2, Riccardo Piraccini-Giulio Andrea Varvaro 6-0, 6-4, Tommaso Volponi-Alberto Biasini 6-7, 6-4, 10-8.

4° turno: Tommaso Patrignani-Giorgio Feruzzi 7-5, 6-0, Leonardo Conti-Natan Cedioli 6-1, 6-1, Leon Francesco Benericetti-Lorenzo Cavessi 6-4, 6-3.

5° turno: Davide Bendandi-Nicolò Tudini 7-6, 7-6, Nicolò Bollini-Alberto Marciano 6-0, 7-5.

Il giudice di gara è Loredana Amadori, direttore di gara Alberto Casadei.