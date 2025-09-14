Tennis Under: al Tennix Training Center vincono Cenciarini, Picariello e Buriani / GALLERY

RAVENNA. Nel weekend Tennix Training Center ha organizzato sui propri campi il torneo nazionale giovanile Under 14-16, maschile e femminile, con la formula Rodeo. Nell’Under 14 maschile successo di Leonardo Cenciarini (Tc Riccione), testa di serie n.3, in finale su Lorenzo Kapros (Ten Pinarella), n.1 del seeding, per 5-3, 4-2. Semifinali: Kapros-Manuel Morini 4-1, 4-2, Cenciarini-Alessandro Rivola (n.2) 5-3, 1-4, 7-5.Nell’Under 16 maschile finale tra Andrea Picariello (Cus Ferrara) ed Achille Mari (Tennix Training Center). Successo di Picariello per 4-2, 2-4, 9-7.Semifinali: Picariello (n.1)-Filippo Urbini 5-3, 4-0, Mari-Samuel Cavallini (n.2) 4-1, 4-1.Nell’Under 16 femminile ha vinto la n.1 del seeding, Margherita Buriani (Virtus Bologna) che in finale ha superato 4-2, 5-3 Bianca Bulzamini (Asbi Imola). Semifinale: Bulzamini-Laura Gardini 4-2, 4-1.Il giudice di gara è stato Enrico Fiorini.