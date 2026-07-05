Tennis Under: al Misano Sporting Club Asia Montanari vince l’Under 12, Sofia Bindella e Nicolò Gregorini l’Under 10, i primi risultati del “Memorial Matassoni” al Ct Cesena

MISANO. Sui campi del Misano Sporting Club è alle battute finali il torneo Under 10-12-14, maschile e femminile.

Nell’Under 10 femminile successo di Sofia Bindella (Ct Fano) in finale su Beatrice Parmeggiani (Tc Riccione) per 6-2, 3-6, 10-5.

Nell’ Under 10 maschile successo di Nicolò Gregorini in finale su Martin Pennacchini (Misano Sporting Club).

Semifinali: Martin Pennacchini-Luca Berdicchia 4-6, 6-2, 10-6, Nicolò Gregorini-Matteo Mazzanti 4-6, 7-6, 10-6.

Under 12 femminile successo di Asia Montanari (Ct Casalboni), testa di serie n.1, in finale su Mabel Bianca Bonora (Sporting Club Carpi) per 6-2, 6-2.

Nell’Under 12 maschile in finale Nicola Fabbri (Tc Riccione).

Quarti: Aleksandr Marchevskiy-Lapo Ricciardelli 6-2, 6-3.

Semifinale: Nicola Fabbri-Mathias Tiboni 6-1, 7-6.

Under 14 maschile, quarti: Matteo Serafini-Christian Brigadoi 6-1, 6-7, 10-5, Giacomo Balzani-Timofey Levchenko 6-2, 6-4, Jonathan Ortenzi-Marco Bonora (n.2) 6-1, 6-2.

CESENA. Primi match sui campi del Circolo Tennis Cesena per il Memorial “William Matassoni”, il torneo nazionale giovanile per le categorie Under 10-12-14-16, maschile e femminile. Il torneo terrà banco fino al 12 luglio ed è diretto dal giudice di gara Andrea Bellelli. Nel complesso sono 111 i giovani iscritti negli otto tabelloni in programma, di cui 25 solo a livello di Under 10.

Nell’Under 12 femminile n.1 Emma Curcio, n.2 Camilla Conti. Nell’Under 12 maschile (19 iscritti) n.1 è Pietro Allegra, n.2 Matteo Silvani, n.3 Alessandro Pinto.

1° turno: Tobia Di Diodoro-Ivan Vezzali 6-0, 6-1, Guglielmo Placucci-Tiago Neri Cannito 6-0, 6-0.

Passiamo all’Under 14. Nel maschile (30 iscritti) n.1 Mattia Bruni, n.2 Elia Naldi, n.3 Tommaso Monti, n.4 Alessandro Teodorani, n.5 Matteo Campana, n.6 Gianmaria Mussoni, n.7 Pietro Allegra.

1° turno: Erik Zani-Zeno Tabanelli 3-6, 6-3, 10-2. 2° turno: Diego Barchi-Diego Casadei 6-3, 6-2, Alessandro Venturini-Pietro Rambelli 6-2, 6-1, Matteo Stanghellini-Gianmaria Mancini 6-2, 7-6 (4), Andrea Bellavista-Gregorio Castiglione 6-1, 6-2.

Nell’Under 16 femminile n.1 Giulia Falzoni, n.2 Beatrice Sanna (Valmarecchia Sporting Club) che è in finale. Semifinale: Beatrice Sanna-Camilla Conti 6-3, 6-0.

Nell’Under 16 maschile (28 al via) n.1 Leonardo Bartoletti, n.2 Marco Menichetti, n.3 Alessandro Casanova, n.4 Luca Battistini. 1° turno: Simone Cantagalli-Filippo Berretti 6-3, 7-5, Ludovico Vecchione-Alessandro Biasi 6-1, 6-4.

2° turno: Leonardo Conti-Andrea Fabbri 6-4, 6-4.