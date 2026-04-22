Tennis Under, al Ct Zavaglia la Coppa delle Viole macina risultati

RAVENNA. Avanza sui campi del Circolo Tennis Zavaglia di Ravenna la 47esima edizione della Coppa delle Viole, la grande rassegna del tennis giovanile che vede al via 350 giocatori nelle categorie dall’Under 11 all’Under 15. Il torneo è valido come qualificazione ai campionati italiani di categoria.
Nell’Under 11 femminile primo tabellone, turno di qualificazione: Noemi Gallina (n.1)-Ginevra Baronciani 6-0, 6-0, Maddalena Ranzieri (n.3)-Stefania Medeea Samoila 7-5, 7-5, Amelia Valentini (n.4)-Elisa Zoccali 6-0, 6-2, Alessia Sofia Badea (n.2)-Caterina Canepa 6-3, 6-0.
Nell’Under 11 maschile tabellone di qualificazione, turno finale: Gianmarco Abbruzzese (n.2)-Sebastian Zaffelli 6-1, 6-0, Matteo Silvani-Pietro Gubbini (n.4) 6-1, 6-1, Leonardo Castori-Giuseppe Gherardi (n.5) 6-7 (3), 6-4, 10-6.
Tabellone finale, ottavi: Ludovico Dentoni Litta (n.5)-Riccardo Colombarini 6-1, 6-1, Mattia Gaggi (n.4)-Giacomo Barbieri 6-4, 6-4.
Nell’Under 12 femminile 2° turno tabellone principale: Sofia Sanchi-Alessia Torresi 7-5, 6-4, Giorgia Rombi-Ada Milocco 6-0, 6-1, Lucia Tarlazzi (n.3)-Sophia Zoumbare 6-3, 6-1, Giulia Natali-Sara Gavagna (n.6) 6-4, 6-4, Rachele Gusella (n.5)-Gisele Dallari 6-4, 6-3, Victoria Vivi (n.4)-Livia Lamieri 6-2, 1-6, 10-8.
Nell’Under 12 maschile, ottavi: Amil Salami-Stefano Scotto Di Gregorio 6-4, 6-1, Enea Corazza-Alex Sciutti 5-7, 6-1, 10-3, Pietro Allegra-Leone Maggi 7-6 (2), 6-2, Davide Bonazza (n.4)-Lorenzo Sarra 7-5, 6-2, Tommaso Cavassi-Ruggero Bonatti 6-3, 6-3.
Passiamo all’Under 13. Nel femminile primo tabellone, turno di qualificazione: Mia Zanzi (n.1)-Emma Lamieri 6-1, 6-4.
Nell’Under 13 maschile turno di qualificazione: Manuel Monterastelli (n.4)-Elia Bergianti 6-2, 6-3.
Tabellone finale, 1° turno: Federico Montuschi-Lorenzo Triassi 6-1, 6-0, Matteo Campana-Federico Emanuelli 6-1, 6-2, Elia Samorè-Leonardo Monti 6-3, 7-5, Lorenzo Guglielmino-Federico Fabio Penzo 6-1, 6-1.
Passiamo all’Under 14. Nel femminile, 2° turno: Amelia Cavicchio-Viola Scaramagli 6-3, 6-1. 3° turno: Alessia Gullotti-Marta Montorsi 1-6, 7-5, 10-5.
Nell’Under 14 maschile 2° turno tabellone finale: Achille Russo-Luca Vespasiano 6-1, 6-3, Mario Cella-Giacomo Forti 6-3, 4-6, 10-8, Leonardo Cenciarini-Giulio Matteo Barani 6-0, 6-3, Arturo Vescovi-Riccardo Piraccini 6-1, 6-1, Nicolò Tudini-Tommaso Mazzoni 6-4, 6-3, Mario Campana-Leo Mazzarini 6-1, 6-2, Ludovico Zammarchi-Lorenzo Kapros 6-1, 6-2, Francesco Lauda-Lorenzo Giorgi 1-6, 7-6 (6), 13-11. 3° turno: Elia Naldi-Francesco Zanzini 6-4, 6-2.
Nell’Under 15 femminile, 2° turno del secondo tabellone: Sveva Passera-Flora Zanzi 4-6, 6-1, 12-10, Miriam Samorì-Bianca Naddeo 6-2, 6-0, Eva Raimondi-Gaia Farolfi 6-4, 6-0. Nel maschile tabellone di qualificazione, turno finale: Diego Lembo-Filippo Albarello (n.1) 6-4, 3-6, 10-8, Francesco Camagni (n.2)-Giacomo Cantelli 5-7, 6-2, 10-7, Massimo Marcolini-Pietro Reggiani (n.3) 6-4, 6-4, Tommaso Ricci (n.4)-Riccardo Vecchi 6-2, 6-7 (5), 10-5, Alessandro Minguzzi (n.6)-Andrea Samorì 6-2, 6-1. 1° turno del tabellone finale: Davide Capodagli-Yari Mussoni 6-3, 6-4.