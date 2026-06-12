Tennis Under, ai nastri di partenza l’Emilia Romagna Junior Tour del Tc Faenza e il trofeo “Linus Ice” del Tre Colli Brisighella

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Tennis Under, ai nastri di partenza l’Emilia Romagna Junior Tour del Tc Faenza e il trofeo “Linus Ice” del Tre Colli Brisighella

FAENZA. Da oggi al 21 giugno sui campi del Tennis Club Faenza va in scena una bella tappa del circuito “Emilia Romagna Junior Tour” Under 10-12-14, maschile e femminile. Sono 105 i giocatori in campo nei sei tabelloni in programma, di cui 21 solo a livello di Under 10. Nell’Under 12 femminile guidano le fila Noemi Gallina ed Alessia Sofia Badea, nel maschile (26 iscritti) i big sono il 3.3 Tommaso Cavassi ed i 3.4 Pietro Allegra e Stefano Scotto Di Gregorio. Si parte con il primo tabellone dove le teste di serie sono nell’ordine Romeo Mazzolini e Tommaso Drei.

Passiamo all’Under 14. Nel maschile (42 al via) il ruolo di principali favoriti è per i 3.2 Robert Sebastian Cadar, Gabriel Maddaloni, Filippo Terenzi, Nicolò Abbruzzese, Diego Gentile e Nicolò Maldini. Si parte con il primo tabellone nel quale le teste di serie sono andate nell’ordine Gianmaria Marchi, Davide Bendandi e Leon Francesco Benericetti. Nel femminile n.1 Caterina Cova, n.2 Lucrezia Lazzarini.

La giudice di gara è Elena Pagani, direttore di gara Mirko Sangiorgi.

Da domani a domenica il Tre Colli Tennis Club di Brisighella organizza il Rodeo Under 14 femminile ed Under 16 maschile, il trofeo “Gelateria Linus Ice” Faenza. Nel complesso sono 33 i giocatori in campo. Nell’Under 16 maschile (27 iscritti) si parte con una sezione di 4° categoria che vede nel ruolo di teste di serie nell’ordine Gianmaria Sarti, Leone Franchi e Manuel Morini, poi il tabellone finale guidato nell’ordine da Samuel Cavallini, Alessandro Bisi e Lorenzo Kapros. Nell’Under 14 femminile la n.1 è Elisabetta Pastore.

Il giudice di gara è Gian Carlo Campoli, direttore di gara Gabriele Casadio.

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