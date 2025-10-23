Tennis Under 9-11-13, tutti i risultati dello “Junior Master Road to Torino” al Ct Cesenatico

CESENATICO. Avanza sui campi del Circolo Tennis Cesenatico la tappa del Circuito “Junior Master Road to Torino” riservata agli Under 9-11-13, maschile e femminile, singolare e doppio. L’importante rassegna terrà banco fino al 26 ottobre.

Nell’Under 9 in campo nel complesso 11 giocatori, nel doppio maschile n.1 Morganti-Campana.

Nell’Under 11 maschile (12 iscritti) n.1 Gianmaria Della Rosa, n.2 Davide Bonazza.

2° turno: Francesco Camagni-Alex Sciutti 7-5, 6-2, Gioele Romboli-Denny Bentini 7-6 (3), 6-1.

Nel femminile n.1 Rachele Gusella, n.2 Lucia Tarlazzi.

3° turno: Giorgia Rombi-Vittoria Pracucci 6-7 (6), 6-1, 10-5, Sofia Sanchi-Sofia Zoumbare 6-1, 6-3.

Nel doppio maschile Under 11 n.1 Cavassi-Della Rosa, n.2 Sciutti-Bonazza. Quarti: Amadio-Corazza b. Bentini-Romboli 6-2, 1-6, 10-6.

Nel femminile n.1 Tarlazzi-Dallari, n.2 Milocco-Barducci. Passiamo all’Under 13. Il singolare maschile con 41 iscritti è il tabellone più numeroso, guidato nell’elenco delle teste di serie da Alessandro Bacchini, seguito da Nicolò Abbruzzese, Riccardo Briganti, Filippo Terenzi, Cesare Biondi, Tommaso Pilati, Elia Naldi e Diego Gentile.

4° turno: Gianmaria Mussoni-Leonardo Satta 6-2, 3-6, 13-11, Nicolò Maldini-Leonardo Cenciarini 6-4, 6-4, Noè Baldini-Mario Cella 6-0, 6-1, Mattia Vincenzi-Matteo Campana 6-1, 6-4, Mattia Bruni-Riccardo Piraccini 7-5, 6-2, Ludovico Zammarchi-Alberto Marciano 6-2, 6-1, Alessandro Marcolini-Nicolò Tudini 6-1, 7-6 (3), Giacomo Balzani-Lorenzo Kapros 7-6 (4), 6-4.

Nel doppio 1° turno: Semprini-Vernocchi b. Casadei-Morigi 7-5, 6-2, Terenzi-Balzani (n.4) b. Samorè-Volponi 6-2, 6-0, Marcolini-Campana (n.5) b. Caminati-Bendandi 6-1, 6-3, Cenciarini-Gentile (n.3) b. Paglionico-Benericetti 6-0, 6-1, Macini-Casadei b. Bocedi-Nannoni 7-5, 6-4, Maldini-Kapros (n.6) b. Manuzzi-Forti 6-1, 2-6, 10-5.

Nell’Under 13 femminile semifinali per Anita Amadio (Tc Riccione) ed Alica Balducci (Ct Cesena).

2° turno: Alexandra Estefania Leanez Nunez-Ylenia Guaitoli 6-1, 6-4, Caterina Larotonda-Marta Montorsi 7-5, 4-6, 10-3.

Quarti: Anita Amadio-Elettra Fabbri (n.1) 6-7 (4), 6-2, 10-8, Alice Balducci-Caterina Cova 6-3, 6-3.

Nel doppio n.1 Campadelli-Cova, n.2 Amadio-Bala.

Il giudice di gara è Loredana Amadori, direttore di gara Andrea Bonoli.

