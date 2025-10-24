Tennis Under 9-11-13, avanza spedito lo “Junior Master Road to Torino” al Ct Cesenatico

Tennis
Alessandro Bacchini
CESENATICO. Avanza sui campi del Circolo Tennis Cesenatico la tappa del Circuito “Junior Master Road to Torino” riservata agli Under 9-11-13, maschile e femminile, singolare e doppio. L’importante rassegna terrà banco fino al 26 ottobre.

Nell’Under 9 in campo nel complesso 11 giocatori, nel doppio maschile n.1 Morganti-Campana.

Nell’Under 11 maschile (12 iscritti) n.1 Gianmaria Della Rosa, n.2 Davide Bonazza.

3° turno: Filippo Bregoli-Francesco Camagni 6-0, 6-3, Gioele Romboli-Pietro Allegra 7-5, 6-3, Enea Corazza-Patrick Balc 6-4, 7-6 (3),

Nel femminile n.1 Rachele Gusella, n.2 Lucia Tarlazzi.

3° turno: Giorgia Rombi-Vittoria Pracucci 6-7 (6), 6-1, 10-5, Sofia Sanchi-Sofia Zoumbare 6-1, 6-3.

Nel doppio maschile Under 11 n.1 Cavassi-Della Rosa, n.2 Sciutti-Bonazza. Quarti: Amadio-Corazza b. Bentini-Romboli 6-2, 1-6, 10-6.

Nel femminile n.1 Tarlazzi-Dallari, n.2 Milocco-Barducci. Passiamo all’Under 13. Nel singolare maschile semifinali per Alessandro Bacchini, Mattia Vincenzi e Nicolò Abbruzzese.

Ottavi: Mattia Bruni-Tommaso Pilati (n.6) 6-4, 6-4, Riccardo Briganti (n.3)-Ludovico Zammarchi 6-3, 6-3,

Quarti: Alessandro Bacchini (n.1)-Diego Gentile (n.8) 6-1, 6-0, Mattia Vincenzi-Filippo Terenzi (n.4) 7-5, 4-6, 11-9, Nicolò Abbruzzese (n.2)-Elia Naldi (n.7) 6-3, 6-3.

Nel doppio 1° turno: Macini-Casadei b. Bocedi-Nannoni 7-5, 6-4. Quarti: Abbruzzese-Bacchini (n.1) b. Semprini-Vernocchi 6-0, 6-0, Terenzi-Balzani (n.4) b. Marcolini-Campana (n.5) 6-1, 2-6, 15-13, Cenciarini-Gentile (n.3) b. Maldini-Kapros (n.6) 6-2, 6-3.

Nell’Under 13 femminile semifinali per Anita Amadio (Tc Riccione), Alice Balducci (Ct Cesena), Alexandra Estefania Nunez Leanez ed Amelia Zamboni Campadelli.

Quarti: Anita Amadio-Elettra Fabbri (n.1) 6-7 (4), 6-2, 10-8, Alice Balducci-Caterina Cova 6-3, 6-3, Alexandra Estefania Nunez Leanez-Ioana Bala 6-4, 6-2, Amelia Zamboni Campadelli (n.2)-Caterina Larotonda 6-1, 6-1.

Nel doppio n.1 Campadelli-Cova, n.2 Amadio-Bala.

Il giudice di gara è Loredana Amadori, direttore di gara Andrea Bonoli.

