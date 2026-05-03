Tennis Under 16, Tommaso Zanzini e Petra Salvi vincono il “Città di Coriano”

Tennis
La premiazione del torneo Under 16 maschile del Tc Coriano
La premiazione del torneo Under 16 maschile del Tc Coriano

CORIANO. Alle finali il torneo nazionale giovanile Under 16, maschile e femminile, organizzato dal Tennis Club Coriano. Si tratta del trofeo “Città di Coriano”. Nel maschile match Tommaso Zanzini (Ct Cicconetti) ha battuto in finale Luca Blatti (Ct Casalboni) per 7-6, 6-0.

Quarti: Leonardo Cenciarini-Leonardo Carioni (n.3) 6-3, 6-3, Luca Blatti-Camillo Rossi 6-4, 6-3. Semifinali: Tommaso Zanzini (n.4)-Ludovico Zammarchi 6-0, 6-1, Luca Blatti-Leonardo Cenciarini 6-2, 6-0.

Nel femminile Petra Salvi (Tennis Modena) ha sconfitto in finale Elisabetta Pastore (Ct Casalboni) per 6-0, 6-1.

Semifinali: Petra Salvi (n.1)-Waleska Lusini (n.4) 6-0, 6-3, Elisabetta Pastore (n.3)-Beatrice Zamboni (n.2) 7-5, 7-5.

Il giudice di gara è stato Galileo Guiducci.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui