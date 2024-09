Nel fine settimana vanno in scena le fasi nazionali di macroarea per i campionati italiani giovanili a squadre. Tante le formazioni locali impegnate nei concentramenti Centro-Nord. Sabato e domenica, sui campi del Circolo Tennis Giotto di Arezzo, va in scena il concentramento Centro-Nord Under 16 maschile con due squadre romagnole, il Ct Massa che fa il suo esordio contro lo Junior Perugia, ed il Ten Sport Center di Pinarella opposto al Ct Pontedera. Queste le formazioni in campo: Ct Massa Lombarda con Pietro Ricci, Matteo Ceppi, Jacopo Liverano, Alessandro Venturelli e Michele Petroncini. Ten Sport Center con Dario Zamagna, Federico Baldinini, Matvii Lemishko ed Enea Vinetti. Nello Sporting Club Sassuolo milita il verucchiese Carlo Paci. Impegnati ad Arezzo anche i padroni di casa del Ct Giotto, Ct Camerata Picena, Sporting Club Sassuolo e Junior Club Next Gen di Massa.