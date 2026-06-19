Tennis Under 16, finali regionali per il Tc Faenza femminile e il Tc Massa A maschile

RIMINI. Il Tennis Club Faenza in finale nel tabellone regionale del campionato Under 16 femminile. In semifinale la formazione manfreda ha battuto 2-0 in casa il Tc Riccione A: Emma Lanzoni-Gioia Angeli 6-4, 6-3, Angie Bentini-Diletta Sabbioni 6-2, 6-0. In finale sabato (dalle 14.30) il Tc Faenza A farà visita allo Sporting Club Sassuolo che in semifinale ha superato 2-1 il Ct Massa Lombarda A (unico punto delle romagnole quello conquistato da Sofia Cadar che ha battuto 6-3, 6-2 Elettra Fabbri). Sabato (dalle 14.30) si giocherà anche la finale per il 3° posto che mette in palio un altro pass per le fasi nazionali di Macroarea tra Tc Riccione A e Ct Massa A.

Il Ct Massa Lombarda A è in finale nel tabellone maschile. In semifinale il team romagnolo ha battuto in casa 2-1 il Tc Fidenza: Gianluca Tanzi-Edoardo Ghiselli 6-1, 6-4, Riccardo Pretolani-Sebastiano Porcari 6-4, 6-0, Pretolani-Tarlazzi b. Tanzi-Porcari 6-0, 6-1. Finale sabato (dalle 14.30) sui campi della Pro Parma Tennis Academy A.