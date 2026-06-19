Tennis Under 16, finali regionali per il Tc Faenza femminile e il Tc Massa A maschile

Tennis
La squadra Under 16 maschile del Ct Massa
La squadra Under 16 maschile del Ct Massa

RIMINI. Il Tennis Club Faenza in finale nel tabellone regionale del campionato Under 16 femminile. In semifinale la formazione manfreda ha battuto 2-0 in casa il Tc Riccione A: Emma Lanzoni-Gioia Angeli 6-4, 6-3, Angie Bentini-Diletta Sabbioni 6-2, 6-0. In finale sabato (dalle 14.30) il Tc Faenza A farà visita allo Sporting Club Sassuolo che in semifinale ha superato 2-1 il Ct Massa Lombarda A (unico punto delle romagnole quello conquistato da Sofia Cadar che ha battuto 6-3, 6-2 Elettra Fabbri). Sabato (dalle 14.30) si giocherà anche la finale per il 3° posto che mette in palio un altro pass per le fasi nazionali di Macroarea tra Tc Riccione A e Ct Massa A.

Il Ct Massa Lombarda A è in finale nel tabellone maschile. In semifinale il team romagnolo ha battuto in casa 2-1 il Tc Fidenza: Gianluca Tanzi-Edoardo Ghiselli 6-1, 6-4, Riccardo Pretolani-Sebastiano Porcari 6-4, 6-0, Pretolani-Tarlazzi b. Tanzi-Porcari 6-0, 6-1. Finale sabato (dalle 14.30) sui campi della Pro Parma Tennis Academy A.

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