Tennis Under 16 femminile, esordi vincenti per Cacciari, Cesenatico, Viserba e Riccione B

Tennis
La squadra Under 16 femminile del Tennis Club Viserba con il maestro Marco Mazza
La squadra Under 16 femminile del Tennis Club Viserba con il maestro Marco Mazza

RIMINI. E’ scattata la prima fase regionale a gironi del campionato italiano a squadre Under 16 femminile. Nel 1° girone esordio vincente per Ct Cacciari e Ct Cesenatico. Ct Cesenatico-Casale Tc 2-1: Stella Della Bartola-Maya Mazzolani 5-7, 6-2, 6-2, Giulia Markiewicz-Allegra Bertozzi 0-6, 5-3 e ritiro, Della Bartola-Pagliarani b. Mazzolani-Callegari 6-0, 6-0. Asbi Imola-Ct Cacciari 0-3: Elena Albertazzi-Bianca Bulzamini 6-3, 6-0, Sofia Scheda-Giada Gabaldo 6-4, 6-2, Roncassaglia-Bizzini b. Gabaldo-Croci 6-2, 6-3. Si torna in campo domani (sabato, dalle 14.30) con Ct Cacciari-Ct Cesenatico e Casale Tc-Asbi Imola. Nel 2° girone a segno Tc Viserba e Tc Riccione B. Tc Viserba-Ct Cicconetti 2-1: Shaylee Cieri-Camilla Brolli 6-2, 6-4, Letizia Cavalli-Claudia Verdolin 6-1, 5-7, 6-1, Verdolin-Cieri b. Cavalli-Morri 6-4, 6-2. Ct Casalboni B-Tc Riccione B 0-3: Anna Parmeggiani-Anna Baiocchi 6-3, 6-0, Lola Arlotti-Mia Cavalli 6-2, 6-2, Arlotti-Zavaglia b. Pellicciari-Guidi 6-1, 6-2. Sabato (dalle 14.30): Tc Riccione B-Tc Viserba e Ct Cicconetti-Ct Casalboni B.

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