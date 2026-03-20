Tennis Under 16 femminile, esordi vincenti per Cacciari, Cesenatico, Viserba e Riccione B

RIMINI. E’ scattata la prima fase regionale a gironi del campionato italiano a squadre Under 16 femminile. Nel 1° girone esordio vincente per Ct Cacciari e Ct Cesenatico. Ct Cesenatico-Casale Tc 2-1: Stella Della Bartola-Maya Mazzolani 5-7, 6-2, 6-2, Giulia Markiewicz-Allegra Bertozzi 0-6, 5-3 e ritiro, Della Bartola-Pagliarani b. Mazzolani-Callegari 6-0, 6-0. Asbi Imola-Ct Cacciari 0-3: Elena Albertazzi-Bianca Bulzamini 6-3, 6-0, Sofia Scheda-Giada Gabaldo 6-4, 6-2, Roncassaglia-Bizzini b. Gabaldo-Croci 6-2, 6-3. Si torna in campo domani (sabato, dalle 14.30) con Ct Cacciari-Ct Cesenatico e Casale Tc-Asbi Imola. Nel 2° girone a segno Tc Viserba e Tc Riccione B. Tc Viserba-Ct Cicconetti 2-1: Shaylee Cieri-Camilla Brolli 6-2, 6-4, Letizia Cavalli-Claudia Verdolin 6-1, 5-7, 6-1, Verdolin-Cieri b. Cavalli-Morri 6-4, 6-2. Ct Casalboni B-Tc Riccione B 0-3: Anna Parmeggiani-Anna Baiocchi 6-3, 6-0, Lola Arlotti-Mia Cavalli 6-2, 6-2, Arlotti-Zavaglia b. Pellicciari-Guidi 6-1, 6-2. Sabato (dalle 14.30): Tc Riccione B-Tc Viserba e Ct Cicconetti-Ct Casalboni B.