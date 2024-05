Tennis Under 16 donne, Ct Massa e Tc Riccione in semifinale nel tabellone regionale

Circolo Tennis Massa Lombarda e Tennis Club Riccione in semifinale nel tabellone regionale del campionato Under 16 femminile. Il Tennis Club Riccione è andato a vincere 2-1 sui campi del Centro Tennis Argenta: Agnese Stagni-Francesca Sparnacci 7-5, 6-0, Vittoria Muratori-Charlotte Brunelli 6-1, 6-4, Muratori-Sparnacci b. Stagni-Massari 4-6, 6-3, 13-11. Molto bene anche il Circolo Tennis Massa A che si è imposto 2-1 in casa sul Tennis Modena: Sofia Cadar-Beatrice Bruni Lotti 6-2, 7-6 (2), Chiara Cavicchioli-Maria Vittoria Ranieri 6-3, 6-2, Ranieri-Cadar b. Bruni Lotti-Cavicchioli 6-3, 7-6 (4). Sabato 18 maggio le semifinali: Tc Riccione-Sporting Club Sassuolo A, Circolo Castellazzo A-Ct Massa A.