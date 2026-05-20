Tennis Under 14: Ten Sport Center, Faenza A, Massa A, Riccione A e Zavaglia A nei quarti regionali

RIMINI. Ten Sport Center, Tc Faenza A, Ct Massa A, Tc Riccione A e Ct Zavaglia A conquistano i quarti di finale nel tabellone regionale del campionato Under 14 maschile a squadre. Il Ten Sport Center ha battuto in casa 3-0 la Polisportiva Terre Matildiche: Diego Gentile-Leonardo Breveglieri 6-0, 6-0, Matteo Rosti-Paolo Barbieri 6-3, 6-4, Rosti-Gentile b. Barbieri-Biondi 6-1, 6-1. Per il Tc Faenza A successo per 2-0 sul Ct Cervia: Gabriele De Vita-Mattia Vincenzi 6-1, 2-6, 6-2, Tommaso Pilati-Thomas Carroli 6-1, 6-3. Il Ct Massa A ha superato 2-0 il Tc Mirandola A: Riccardo Briganti-Thomas Chianese 6-1, 6-2, Cesare Biondi-Andrea Vallicelli 6-1, 6-2. Il Tc Riccione A ha sconfitto 3-0 il Ct Cesenatico: Alessandro Bacchini-Giacomo Manuzzi 6-1, 6-1, Leonardo Cenciarini-Giacomo Forti 6-3, 6-1, Zammarchi-Bacchini b. Manuzzi-Forti 6-1, 6-3. Bene anche il Ct Zavaglia A che si è imposto per 3-0 sui campi del Ct Cesena A: Nicolò Maldini-Matteo Campana 6-2, 6-2, Leonardo Satta-Riccardo Piraccini 4-6, 6-2, 6-2, Satta-Maldini b. Degli Angeli-Campana 7-5, 6-3.

Ottavi: Ct Massa B-Ct Reggio A 1-2.

Così nei quarti il 30 maggio (ore 14.30): Ct Reggio A-Ten Sport Center, Tc Faenza A-Sc Vittorino da Feltre Piacenza A, Ct Massa A-Sporting Club Sassuolo e Ct Zavaglia A-Tc Riccione A.