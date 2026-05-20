Tennis Under 14: Ten Sport Center, Faenza A, Massa A, Riccione A e Zavaglia A nei quarti regionali

Tennis
La squadra Under 14 maschile del Tennis Club Riccione
La squadra Under 14 maschile del Tennis Club Riccione

RIMINI. Ten Sport Center, Tc Faenza A, Ct Massa A, Tc Riccione A e Ct Zavaglia A conquistano i quarti di finale nel tabellone regionale del campionato Under 14 maschile a squadre. Il Ten Sport Center ha battuto in casa 3-0 la Polisportiva Terre Matildiche: Diego Gentile-Leonardo Breveglieri 6-0, 6-0, Matteo Rosti-Paolo Barbieri 6-3, 6-4, Rosti-Gentile b. Barbieri-Biondi 6-1, 6-1. Per il Tc Faenza A successo per 2-0 sul Ct Cervia: Gabriele De Vita-Mattia Vincenzi 6-1, 2-6, 6-2, Tommaso Pilati-Thomas Carroli 6-1, 6-3. Il Ct Massa A ha superato 2-0 il Tc Mirandola A: Riccardo Briganti-Thomas Chianese 6-1, 6-2, Cesare Biondi-Andrea Vallicelli 6-1, 6-2. Il Tc Riccione A ha sconfitto 3-0 il Ct Cesenatico: Alessandro Bacchini-Giacomo Manuzzi 6-1, 6-1, Leonardo Cenciarini-Giacomo Forti 6-3, 6-1, Zammarchi-Bacchini b. Manuzzi-Forti 6-1, 6-3. Bene anche il Ct Zavaglia A che si è imposto per 3-0 sui campi del Ct Cesena A: Nicolò Maldini-Matteo Campana 6-2, 6-2, Leonardo Satta-Riccardo Piraccini 4-6, 6-2, 6-2, Satta-Maldini b. Degli Angeli-Campana 7-5, 6-3.

Ottavi: Ct Massa B-Ct Reggio A 1-2.

Così nei quarti il 30 maggio (ore 14.30): Ct Reggio A-Ten Sport Center, Tc Faenza A-Sc Vittorino da Feltre Piacenza A, Ct Massa A-Sporting Club Sassuolo e Ct Zavaglia A-Tc Riccione A.

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