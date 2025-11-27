Tennis Under 14: Sofia Bianchi regina del Ten Sport Center, da domani si gioca al Tc Riccione

CERVIA. Il Ten Sport Center ha ospitato da venerdì a domenica scorsi il torneo nazionale Under 14 e 16, maschile e femminile, con la formula Rodeo. Sono stati 53 gli iscritti nei quattro tabelloni in programma. Nell’Under 14 femminile finale tra Sofia Bianchi (Tennis Villa Carpena) ed Amelia Cavicchio (Ravenna Sport Center). Ha vinto molto nettamente (4-0, 4-0) Sofia Bianchi, allieva della scuola agonistica del Club forlivese.

Semifinali: Bianchi (n.1)-Giulia Donattini 4-0, 4-1, Cavicchio-Nema Dione (n.2) 4-1, 5-3.

Nell’Under 14 maschile successo di Lorenzo Cordella (Ct Fano) in finale su Mattia Vincenzi (Ct Cervia) per 4-2, 4-1.

Semifinali: Lorenzo Cordella (n.1)-Diego Gentile (n.4), 4-2, 4-0, Mattia Vincenzi (n.2)-Elia Naldi (n.3) 5-4, 2-4, 7-1

Nell’Under 16 femminile si è imposta Beatrice Zamboni (Sport Club Ozzano) in finale su Agata Bravin (Polisportiva Sirmione) per 4-0, 3-5, 7-4.

Semifinali: Beatrice Zamboni-Aurora Baldassarri (n.1) 2-4, 5-3, 7-4, Agata Bravin (n.2)-Bianca Cecchini 4-2, 3-5, 7-3.

Nell’Under 16 maschile successo bis di Lorenzo Cordella (Ct Fano) che ha travolto in finale Lucio Argentieri (Sport Club Ozzano) per 4-1, 4-1.

Semifinali: Lucio Argentieri-Samuel Cavallini 4-1, 4-2, Lorenzo Cordella (n.1)-Ian Catallo (n.4) 4-1, 4-1.

La giudice di gara è stata Nicoletta Pignato.

RICCIONE. Da domani a domenica il Tennis Club Riccione ospita il torneo nazionale Under 14, maschile e femminile, con la formula Rodeo. Sono 66 nel complesso i giocatori in campo, ben 60 nel maschile che prevede un primo tabellone Nc. In quello finale le teste di serie sono andate nell’ordine a Mattia Vincenzi, Ludovico Zammarchi, Lorenzo Kapros, Leonardo Cenciarini, Nicolò Bollini, Daniele Vittoria, Riccardo Piraccini e Timofey Levchenko. Nel femminile guidano le fila nell’ordine Anna Mezzelani e Greta Bonaventura. Il giudice di gara è Simone Lusini.