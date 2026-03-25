Tennis Under 14, i risultati della seconda giornata della prima fase regionale

RIMINI. Giocata la seconda giornata della prima fase regionale a gironi del campionato italiano a squadre Under 14 maschile. Nel girone n.11 successi di Ct Cacciari Imola e Tc Castelbolognese. Ct Cacciari-Casale Tc 3-0: Lorenzo Nannoni-Tommaso Zuffi 7-5, 6-3, Matteo Bocedi-Davide Alaimo 6-2, 6-0, Nannoni-Bocedi b. Meluzzi-Giorgi 6-4, 6-0. Tc Castelbolognese-Tozzona Tennis Park 3-0: Tommaso Baldisserri-Tommaso Francesco Murano 6-0, 6-1, Matteo Stanghellini-Francesco Resta 6-3, 6-4, Baldisserri-Stanghellini b. Rivola-Bucci 6-2, 6-2. Sabato nella 3° giornata (dalle 14.30): Casale Tc-Tozzona Tennis Park e Tc Castelbolognese-Ct Cacciari. Nel girone n.14 brillano Tennix e Ct Massa Lombarda C. Tennix-Ct Zavaglia B 2-1: Alessandro Bonetti-Filippo Trioschi 6-2, 6-1, Giulio Gurioli-Stefan Matteo Nicodim 6-2, 6-2, Nicodim-Trioschi b. Mosconi-Corrado 6-2, 5-7, 10-7. Vittoria del Ct Massa C per 2-1 sui campi del Circolo Suzanne Lenglen 2 Fusignano: Samuele Chiarini-Aaron Cavallini 6-1, 6-1, Thomas Giovanni Jones-Gian Maria Milo Ramonda 6-1, 6-1, Chiarini-Ramonda b. Tabanelli-Missiroli 6-1, 6-2. Sabato: Ct Zavaglia B-Ct Massa C e Suzanne Lenglen 2 Fusignano-Tennix. Nel 15esimo girone vincono in trasferta Polisportiva Buscherini e Tennis Villa Carpena B. Ct Casalboni B-Pol. Buscherini 0-3: Alessandro Marzocchi-Riccardo Tarricone 6-3, 6-2, Filippo Drudi-Marco Vernocchi 6-2, 6-0, Drudi-Marzocchi b. Vernocchi-Semprini 6-3, 6-2. Ct Meldola-Tennis Villa Carpena B 0-3; Diego Casadei-Francesco Di Tante 4-6, 6-4, 5-5 e ritiro, Rayan Milandri-Alessandro Farneti 6-1, 6-7 (5), 6-1, Casadei-Orazi b. Capece-Farneti 6-1, 6-1. Sabato: Polisportiva Buscherini-Tennis Villa Carpena B e Ct Meldola-Ct Casalboni B. Nel 16esimo girone vincono Tc Riccione C e Ct Cesena B. Tc Riccione C-Forum Forlì 3-0: Gianluca Valdinoci Mezzapesa-Leonardo Vallini 6-1, 6-0, Tommaso Mazzotti-Jacopo Nicolucci 6-0, 6-0, Mazzotti-Valdinoci Mezzapesa b. Vallini-Nicolucci 6-3, 6-2. Polisportiva 2000 Cervia-Ct Cesena B 0-3: Andrea Caminati-Marco Pirini 6-3, 6-4, Andrea Bellavista-Leonardo Zamagni 6-0, 6-1, Mancini-Bendandi b. Spirito-Pirini 6-0, 6-0. Sabato: Forum Tennis-Ct Cesena B e Polisportiva 2000 Cervia-Tc Riccione C. Nel 17esimo girone in bella evidenza Ct Casalboni A e Ct Rimini. Ct Cicconetti-Ct Casalboni A 0-3: Filippo Dascalu-Tommaso Parenti 6-3, 6-3, Edoardo Casadei-Diego Bruno 6-0, 6-0, Casadei-Scarpellini b. Parenti-Guado 6-3, 1-6, 10-6. Misano Sporting Club-Ct Rimini 1-2: Alex Fregnani-Federico Ballerini 6-2, 6-2, Gianluca Collico-Federico Balzi 6-7, 6-4, 6-4, Collico-Ballerini b. Semprini-Lazzaretti 0-6, 6-4, 10-8. Sabato: Ct Casalboni A-Ct Rimini e Misano Sporting Club-Ct Cicconetti. Nel 18esimo girone a segno Tc Viserba e Tc Coriano. Ct Venustas-Tc Viserba 1-2: Pietro Frisoni-Mattia Pacini 6-0, 6-1, Fabio Pastore-Samuele Merendino 6-4, 6-2, Facondini-Leardini b. Pacini-Lisi 6-0, 6-3. San Marino Tennis Club B-Tc Coriano 0-3: Tommaso Giuliani-Giacomo Rosa 6-2, 6-3, Raffaele Ortenzi-Matteo Morri 6-2, 6-3, Giuliani-Fiorletta b.Guidi-Codicè 6-4, 7-6. Sabato: Tc Viserba-San Marino Tennis Club B e Tc Coriano-Ct Venustas.