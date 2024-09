Tennis Under 14 femminile, nel week-end le fasi nazionali di macroarea

Nel fine settimana vanno in scena le fasi nazionali di macroarea per i campionati italiani giovanili a squadre. Tante le formazioni locali impegnate nei concentramenti Centro-Nord. Il concentramento Under 14 femminile è in programma sabato e domenica al Circolo Tennis Fano. Impegnato il Tennis Club Viserba che nei quarti affronta il Ct Grosseto ed il Tc Faenza che se la vede con il Tennis Training di Foligno. Le altre squadre impegnate nel concentramento marchigiano sono Ct Firenze, Club La Meridiana, Tennis Team Fano e Ct Giotto di Arezzo. Il Tc Viserba schiera Viola Amati e Marta Bertozzi, il Tc Faenza Emma Lanzoni, Angie Bentini, Ludovica Altini, Miriam Samorì e Lucrezia Vanni.