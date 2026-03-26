Tennis, Under 14 femminile, la seconda giornata

Successi di Forum Forlì e Ct Meldola nel 1° girone nella seconda giornata della prima fase regionale a gironi del campionato Under 14 femminile. Forum Forlì-Ct Cerri Cattolica 3-0: Viola Benini-Maria Daria Scrocchi 1-6, 6-1, 6-2, Rachele Antonelli-Bianca Fabbri 7-6 (2), 7-5, Antonelli-Benini b. Scrocchi-Magnani 3-6, 7-6 (5), 10-3. Tc Ippodromo Cesena-Ct Meldola 0-3: Celeste Crepaldi-Greta Aldini 6-0, 6-0, Crystal Vestrucci-Lia Minghini 6-3, 6-2, Crepaldi-Nanni b. Zavalloni-Battistini 6-1, 6-4.
Nel 5° girone vincono Tc Faenza B e Tc Castelbolognese. Tc Faenza B-Asbi Imola 3-0: Giulia Fabbri-Anna Baroncini 6-1, 6-3, Sofia Baraccani-Carlotta Pompei 6-1, 6-4, Baraccani-Dione b. Baroncini-Pompei 6-1, 6-4. Tennis Villa Carpena B-Tc Castelbolognese 1-2: Alessia Fantinelli-Bianca Rasi 6-2, 6-3, Bianca Ricci-Caterina Abbonizia 6-1, 7-5, Abbonizio-Fantinelli b. Gramellini-Caggianese 1-6, 6-4, 10-8.