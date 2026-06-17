Tennis Under 14 femminile, il Ct Zavaglia si qualifica per la fase nazionale di Marcoarea

RIMINI. Il Circolo Tennis Zavaglia di Ravenna vince la finalina per il 3° posto per 2-0 sul Tc Riccione e si qualifica per la fase nazionale di Macroarea nel campionato Under 14 femminile a squadre. Nel match andato in scena lunedì a Riccione Diamante Campana ha battuto 6-2, 6-5 Ioana Bala, mentre Anna Foschini si è imposta per 6-4, 6-4 su Anita Amadio.

Nell’Under 14 maschile la finale in programma il 27 giugno sarà tra Ten Sport Center e Tc Riccione A. In semifinale il Ten Sport Center ha battuto in casa per 2-1 il Tc Faenza A: Diego Gentile-Gabriele De Vita 7-6, 6-7, 6-3, Tommaso Pilati-Diego Barchi 6-1, 6-0, Rosti-Gentile b. Pilati-Monti 6-2, 6-2. Il Tc Riccione A ha sconfitto in casa 2-1 il Ct Massa: Riccardo Briganti-Alessandro Bacchini 6-4, 6-2, Leonardo Cenciarini-Cesare Biondi 6-4, 6-1, Bacchini-Zammarchi b. Cadar-Briganti 7-5, 6-4.

Dunque nella finale per il 3° posto si sfideranno Tc Faenza A-Ct Massa A, le prime tre squadre si qualificano per la fase di Macroarea.