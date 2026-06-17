Tennis Under 14 femminile, il Ct Zavaglia si qualifica per la fase nazionale di Marcoarea

Tennis
La squadra Under 14 femminile del Ct Zavaglia sui campi del Tc Riccione
La squadra Under 14 femminile del Ct Zavaglia sui campi del Tc Riccione

RIMINI. Il Circolo Tennis Zavaglia di Ravenna vince la finalina per il 3° posto per 2-0 sul Tc Riccione e si qualifica per la fase nazionale di Macroarea nel campionato Under 14 femminile a squadre. Nel match andato in scena lunedì a Riccione Diamante Campana ha battuto 6-2, 6-5 Ioana Bala, mentre Anna Foschini si è imposta per 6-4, 6-4 su Anita Amadio.

Nell’Under 14 maschile la finale in programma il 27 giugno sarà tra Ten Sport Center e Tc Riccione A. In semifinale il Ten Sport Center ha battuto in casa per 2-1 il Tc Faenza A: Diego Gentile-Gabriele De Vita 7-6, 6-7, 6-3, Tommaso Pilati-Diego Barchi 6-1, 6-0, Rosti-Gentile b. Pilati-Monti 6-2, 6-2. Il Tc Riccione A ha sconfitto in casa 2-1 il Ct Massa: Riccardo Briganti-Alessandro Bacchini 6-4, 6-2, Leonardo Cenciarini-Cesare Biondi 6-4, 6-1, Bacchini-Zammarchi b. Cadar-Briganti 7-5, 6-4.

Dunque nella finale per il 3° posto si sfideranno Tc Faenza A-Ct Massa A, le prime tre squadre si qualificano per la fase di Macroarea.

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