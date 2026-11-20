RIMINI. Scatta domenica (dalle 14) il tabellone finale ad eliminazione diretta del trofeo regionale giovane a squadre riservato al settore maschile Under 12, il trofeo “Leonardo Micheli”. Queste le sfide delle formazioni romagnole qualificate: Ct Cesena-Tc “Luigi Laghi” Forlimpopoli, Asd Doro Zeta Club B-Ct Casalboni, Tennis Villa Carpena-San Martino Sport, Ct Argenta-Tc Faenza A.

Domenica scorsa si è chiusa la prima fase a gironi. Nel primo raggruppamento Ct Zavaglia-Tc Faenza B 1-2: Tobia Di Diodoro-Tommaso Trioschi 6-3, 2-6, 11-9, Matteo Dal Fiume-Filippo Liverani 6-0, 6-2, Fiorellini-Di Diodoro b. Bolognesi-Chihai 6-3, 7-5. Classifica: Asd Zeta Club B 9, Ct Argenta 6, Tc Faenza B 3, Ct Zavaglia 0.

Nel 2° girone promossi Tc Faenza A, Tc “Luigi Laghi” Forlimpopoli e Ct Casalboni. Nell’ultima giornata della prima fase Ct Casalboni-Tc “Luigi Laghi” 2-1: Giovanni Genghini-Giulio Ricci 6-4, 6-1, Davide Pinto-Michele Cortesi 3-6, 6-3, 10-8, Giovanardi-Lombardi b. Pinto-Ricci 6-3, 6-4. Tc Faenza A-Ct Cerri 3-0: Liam Lanzoni-Roberto Battarra 6-1, 6-2, Romeo Mazzolini-Gianmarco Silvagni 6-2, 6-3, Drei-Tura b. Battarra-Silvagni 6-1, 6-0. Classifica: Tc Faenza A 9, Ct Casalboni 6, Tc “Luigi Laghi” Forlimpopoli 3, Ct Cerri 0. Nel 5° girone avanzano Ct Cesena e Tennis Villa Carpena. Tennis Villa Carpena-Ct Cesena 1-2: Pietro Allegra-Giacomo Barbieri 6-3, 6-4, Matteo Silvani-Edoardo Garoia 6-1, 6-2, Mengozzi-Vacca b. Allegra-Camagni 6-4, 6-2. Classifica: Ct Cesena 9, Asd Doro Zeta Club A 6, Tennis Villa Carpena 3, Ct Reggio Emilia 0.

RICCIONE. Da oggi a domenica il Tennis Club Riccione ospita il Rodeo giovanile di doppio misto, l’Emilia Romagna Double Mix Tour. Sono 15 le coppie al via, tra Under 10 e Under 12. Nell’Under 12 in particolare spicca la presenza di coppie di un certo valore tecnico come Beatrice Benvenuti-Mattia Sena, Gianmarco Diana-Rachele Gusella, Enea Corazza-Giulia Natali ed Achille Amadio-Sofia Sanchi. Teste di serie nell’ordina a Sena-Benvenuti, Diana-Gusella, Corazza-Natali e Barbieri-Gallina.

Il giudice di gara è Simone Lusini, direttore di gara Moreno Pecci. Sempre al Tc Riccione, dal 27 al 29 novembre, andrà in scena il Rodeo Under 14, maschile e femminile.