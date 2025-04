Tennis: Under 12-14 nel weekend all’Up Torre Pedrera, Rocchi, Sirilli e Filippi nei quarti al Mi.Ma

TORRE PEDRERA. Weekend con il tennis giovanile all’Up Tennis di Torre Pedrera che ospiterà, da domani a domenica, il torneo nazionale giovanile Under 12-14, maschile e femminile. Sono 49 i giocatori al via nei quattro tabelloni in programma. Nell’Under 12 femminile n.1 Eisabetta Pastore, n.2 Carolina Franchini. Nell’Under 12 maschile (18 iscritti) primo tabellone Nc, in quello finale n.1 Gianmaria Mussoni, n.2 Tommaso Martinelli. Nell’Under 14 femminile n.1 Miriam Samorì, n.2 Gloria Nucci, nell’Under 14 maschile (22 al via) primo tabellone Nc, nel secondo n.1 Massimo Marcolini, n.2 Gianmaria Mussoni.

Il giudice arbitro è Massimo Carli, direttrice di gara Isabella Telesca.

CERVIA. Avanza il torneo nazionale di 4° categoria, maschile e femminile, organizzato dal Circolo Mi.Ma. Tennis Mare Pineta di Milano Marittima. Il primo semifinalista è Giacomo Romagnoli, che avanza per il forfait di Biagio Maltese, quarti per Simone Rocchi, Mattia Sirilli e Luca Filippi.

Ottavi: Stefano Rossi (4.1)-Davide Ceccarelli (4.2) 6-1, 6-3, Simone Rocchi (4.1, n.4)-Andrea Lombardini (4.2) 6-3, 2-6, 10-6, Mattia Sirilli (4.2)-Riccardo Bellodi (4.1, n.5) 7-5, 6-4, Luca Filippi (Nc)-Massimo Guermandi (4.1, n.15) 6-2, 6-4.

Quarti anche per Giulio Venturi (Nc) e Marcello Pirini (4.1, n.14).

Nel femminile la prima a raggiungere i quarti è stata Claudia Boccalini. Quarti anche per Erica Gasperoni (4.2), Daniela Morigi, Giorgia Simonetti ed Olha Skylnyk.

Ottavi: Daniela Morigi (4.3)-Cristina Carattoni (4.1) 7-5, 7-6 (5), Giorgia Simonetti (4.3)-Elisabetta Dallari (4.2) 6-7 (5), 6-4, 10-7, Olha Skrylnyk (4.4)-Monica Rossi (4.2) 6-4, 7-6 (1).

Il giudice di gara è Alessandro Rondinelli.