Tennis, Under 11 e Under 12 protagonisti al Villa Carpena

Si profila un weekend con il tennis giovanile sui campi del Tennis Villa Carpena che ospita, sabato e domenica, il torneo nazionale Under 11 e 12 con la formula Rodeo. Sono 70 nel complesso i giocatori al via nei quattro tabelloni in programma. Vediamo i favoriti del seeding. Nell’Under 12 femminile (10 iscritte) primo tabellone con n.1 Emma Lamieri, tabellone finale guidato da Elisabetta Pastore. Nell’Under 12 maschile (26 iscritti) si parte con il primo tabellone nel quale le teste di serie sono andate nell’ordine a Diego Casadei, Lorenzo Saccani, Raffaele Palma e Manuel Celli. Nel tabellone finale teste di serie assegnate nell’ordine a Gabriele De Vita e Gianmaria Mussoni. Nell’Under 11 femminile le iscritte sono 15, con Alessia Barducci un turno avanti, nell’Under 11 maschile gli iscritti sono 29, Alex Sciutti, Tommaso Cavassi e Pietro Allegra.

Il giudice di gara è Loredana Amadori, direttore di gara Alberto Casadei.