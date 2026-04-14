Tennis Under 10, tutte le qualificate romagnole alla seconda fase

Tennis
La squadra Under 10 mista del Tennis Club Faenza
La squadra Under 10 mista del Tennis Club Faenza

Conclusa la prima fase regionale a gironi del campionato Under 10 misto a squadre. Nel 5° girone si qualificano per la seconda fase Tc Ippodromo Cesena, Tc Faenza e Tennis Villa Carpena. Nella terza giornata: Circolo Suzanne Lenglen 2 B-Tc Faenza 1-2: Isabella Capucci-Alice Berger 7-5, 6-4, Leone Caridi-Giacomo Zingale 6-2, 4-6, 10-7, Catani-Catani b. Graziani-Fiorani 3-6, 6-4, 10-8. Tc Ippodromo Cesena-Tennis Villa Carpena 2-1: Edoardo Alessi-Thiago Prati 6-1, 3-6, 10-7, Emma La Barba-Vera Bacchi 6-3, 6-7, 10-5, Pini-Pavolucci b. Fabiani-Cicognani 4-6, 6-4, 10-8. Classifica: Tc Ippodromo Cesena 9, Tc Faenza 6, Tennis Villa Carpena 3, Suzanne Lenglen 2 B 0. Nel 6° girone promossi Ct Cervia e Ct Cesena B. Nella 3° giornata Ct Cervia-Ct Cesena B 2-1: Gianmarco Mazzotti-Elia Nanni 6-0, 6-0, Matilde Fusai-Bianca Manfredi 6-3, 6-1, Allegri-Ceccarelli b. Piraccini-Pirini 6-4, 6-2. Vittoria del Misano Sporting Club per 3-0 sui campi del Ten Sport Center che si è ritirato. Classifica: Ct Cervia 9, Ct Cesena B 6, Misano Sporting Club 3, Ten Sport Center -2. Nel 9° girone disco verde per Tc Castelbolognese e Circolo Suzanne Lenglen 2 A. Nella terza giornata: Suzanne Lenglen 2 A-Casale Tc 1-2: Federico Battilani-Enrico Baroni 6-3, 6-3, Matilde Rava vince per ritiro della sua avversaria, Galli-Ciarlariello b. Korneva-Rava 2-6, 7-6, 10-6. Ct Cacciari-Tc Castelbolognese 0-3: Filippo Jay Farolfi-Pier Francesco Casadio Prati 6-2, 6-1, Cecilia Mirri-Eva Salvatori 6-0, 6-0, Farolfi-Zani b. Canè-Scheda 6-4, 6-1. Classifica: Tc Castelbolognese 9, Suzanne Lenglen 2 A, Ct Cacciari 3, Casale Tc 2.

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