Tennis Under 10, tutte le qualificate romagnole alla seconda fase

Conclusa la prima fase regionale a gironi del campionato Under 10 misto a squadre. Nel 5° girone si qualificano per la seconda fase Tc Ippodromo Cesena, Tc Faenza e Tennis Villa Carpena. Nella terza giornata: Circolo Suzanne Lenglen 2 B-Tc Faenza 1-2: Isabella Capucci-Alice Berger 7-5, 6-4, Leone Caridi-Giacomo Zingale 6-2, 4-6, 10-7, Catani-Catani b. Graziani-Fiorani 3-6, 6-4, 10-8. Tc Ippodromo Cesena-Tennis Villa Carpena 2-1: Edoardo Alessi-Thiago Prati 6-1, 3-6, 10-7, Emma La Barba-Vera Bacchi 6-3, 6-7, 10-5, Pini-Pavolucci b. Fabiani-Cicognani 4-6, 6-4, 10-8. Classifica: Tc Ippodromo Cesena 9, Tc Faenza 6, Tennis Villa Carpena 3, Suzanne Lenglen 2 B 0. Nel 6° girone promossi Ct Cervia e Ct Cesena B. Nella 3° giornata Ct Cervia-Ct Cesena B 2-1: Gianmarco Mazzotti-Elia Nanni 6-0, 6-0, Matilde Fusai-Bianca Manfredi 6-3, 6-1, Allegri-Ceccarelli b. Piraccini-Pirini 6-4, 6-2. Vittoria del Misano Sporting Club per 3-0 sui campi del Ten Sport Center che si è ritirato. Classifica: Ct Cervia 9, Ct Cesena B 6, Misano Sporting Club 3, Ten Sport Center -2. Nel 9° girone disco verde per Tc Castelbolognese e Circolo Suzanne Lenglen 2 A. Nella terza giornata: Suzanne Lenglen 2 A-Casale Tc 1-2: Federico Battilani-Enrico Baroni 6-3, 6-3, Matilde Rava vince per ritiro della sua avversaria, Galli-Ciarlariello b. Korneva-Rava 2-6, 7-6, 10-6. Ct Cacciari-Tc Castelbolognese 0-3: Filippo Jay Farolfi-Pier Francesco Casadio Prati 6-2, 6-1, Cecilia Mirri-Eva Salvatori 6-0, 6-0, Farolfi-Zani b. Canè-Scheda 6-4, 6-1. Classifica: Tc Castelbolognese 9, Suzanne Lenglen 2 A, Ct Cacciari 3, Casale Tc 2.