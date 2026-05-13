Tennis Under 10, Thomas Mancini primo al Torneo Kinder

RICCIONE. Un altro bel risultato per il settore giovanile del Tennis Club Riccione. In bella evidenza il giovane talento Thomas Mancini, che ha conquistato il primo posto nel Torneo Kinder Under 10 di 1ª categoria disputato a Villa Candida, a Foligno. Un risultato prestigioso che conferma le sue grandi potenzialità e il lavoro svolto in campo. Il portacolori del Tc Riccione ha battuto in semifinale Giulio Virgili per 6-4, 6-1 ed in finale Lorenzo Burbi (Gryphus Tennis Perugia) per 6-0, 6-2.

Intanto avanza sui campi del Tennis Club Riccione il 2° trofeo “Cibe”, il torneo nazionale di 3° categoria maschile che terrà banco fino al 20 maggio. Sono ben 120 gli iscritti al torneo riccionese diretto dal giudice di gara Simone Lusini.

Primo tabellone, turno di qualificazione: Luca Zanca (4.1, n.8)-Nicola Campana (4.3) 6-0, 6-0, Alessandro Nanni (4.1)-Roberto Pezzolesi (4.1, n.16) 3-6, 6-2, 10-5.

1° turno tabellone finale: Daniel Pellegrini (4.1)-Mirko Giardi (3.5) 6-4, 7-5, Federico Guerra (3.5)-Paolo Briolini (4.1) 7-5, 6-4, Alfonso Orazi (3.5)-Davide Faoro (4.1) 7-5, 6-2, Cristian Achilli (4.1)-Nicola Amorico (3.5) 6-4, 6-2, Federico Bacchini (3.5)-Simone Badei (4.1) 6-2, 6-2, Marco Bernardini (3.5)-Andrea Mandolesi (4.3) 6-2, 2-0 e ritiro, Loris Semprini (4.4)-Davide Capodagli (3.5) 6-1, 6-0, Pietro Corbelli (4.1)-Andrea Lombardini (3.5) 6-3, 6-2, Giacomo Francini (4.1)-Francesco Mazza (3.5) 6-2, 6-4, Sandro Grossi (3.5)-Davide Pierini (4.2) 6-2, 6-2, Mattia Baschetti (3.5)-Christian Nicolini (4.2) 6-4, 5-7, 10-4, Samuele Gianni (3.5)-Maurizio Bologna (4.1) 6-4, 6-2.

2° turno: Villiam Ricci (3.5)-Massimo Vannoni (4.1) 6-2, 6-3, Matteo Sirca (3.5)-Gabriele Angelucci (4.1) 6-4, 6-1.