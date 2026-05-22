Tennis Under 10-12: nel vivo il torneo di Pinarella, da domani si gioca al Ct Cervia

Sui campi del Ten Sport Center è ormai alle battute finali il torneo nazionale Under 10-12, maschile e femminile. Under 10 femminile quarti: Lucilla Zammarchi-Giulia Galan 6-2, 6-3. Nell’Under 10 maschile semifinali per Mattia Paganelli, quarti per Diego Fiorani.

Nell’Under 12 maschile avanzano Nathan Baldassarri (Tc Imola) e Matteo Stargiotti (Gt Rivazzurra). Secondo turno: Nathan Baldassarri-Leonardo Giovanardi 6-2, 6-2, Matteo Stargiotti-Jacopo Mengozzi 6-2, 6-0.

Nell’Under 12 femminile quarti: Camilla Conti-Giovanna Gaudenzi 6-0, 6-0, Giulia Rizzioli-Anita Brolli 6-2, 6-0.

Parte domani il torneo giovanile al Ct Cervia. Si tratta del torneo Under 10-12, maschile e femminile, che vede al via nel complesso 46 giocatori nei quattro tabelloni in programma, di questi 19 solo a livello di Under 10. Nell’Under 12 maschile (23 iscritti) si parte con la sezione Nc, nel tabellone finale le teste di serie sono andate ad Alessandro Pinto e Francesco Ventura. Nell’Under 12 femminile la n.1 è Noemi Gallina.