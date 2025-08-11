Tennis, una splendida Bronzetti conquista il terzo turno a Cincinnati

Con una prova di grande qualità ed intensità Lucia Bronzetti ha staccato il pass per il terzo turno del “Cincinnati Open”, WTA 1000 dotato di un montepremi di 5.152.599 dollari di scena sui campi in cemento del Lindner Family Tennis Center della metropoli dell’Ohio.

La 26enne di Villa Verucchio, n.61 del ranking, si è imposta per 6-3, 1-6, 6-4, dopo quasi due ore di partita, sulla neo australiana Daria Kasatkina, n.17 del ranking e 15 del seeding, firmando la terza vittoria in carriera su una top 20. Al terzo turno Lucia sfiderà la lettone Jelena Ostapenko, n.30 del ranking e 23 del seeding.