Tennis, una splendida Alessandra Mazzola avanza a Grado

Impresa di Alessandra Mazzola che supera le qualificazioni ed il 1° turno, a spese della brasiliana Ce, nel torneo Itf Women’s Tour di Grado (60.000 dollari, terra), la 27esima edizione del “Città di Grado Tennis Cup”. Nel turno di qualificazione la romagnola ha superato per 6-1, 6-4 la francese Emeline Dartron (n.8), poi all’esordio nel main-draw si è imposta 6-4, 6-2 sulla brasiliana Gabriela Cè (qualificata). E’ il migliore risultato in carriera per la riccionese che si allena al Tennis Club Viserba. Ora per la romagnola ottavi contro Beatrice Ricci (wild-card).