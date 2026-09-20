Tennis, una giornata Allegra a Cesenatico

Al gran finale il torneo Under 12, maschile e femminile al Ct Cesenatico. Nel maschile finale per Noah Prati (Villa Carpena) e Pietro Allegra (Ct Cesena) che si è imposto 7-5, 6-2. Semifinali: Pietro Allegra (n.1)-Gioele Romboli 1-6, 6-2, 10-7, Noah Prati-Carlo La Malfa (n.2) 6-1, 6-2.

Nel torneo femminile di fronte per il titolo Vittoria Pracucci (Ct Cesenatico) e Irene Landuzzi (Wild Card Tennis) che ha vinto 6-2, 1-6, 10-8. Semifinali: Landuzzi-Stefania Medeea Samoila (n.1) 6-3, 6-0, Pracucci-Emma Curcio (n.2) 7-5, 7-5.