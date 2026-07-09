Tennis, un super Open da domani a Cattolica

Scatta domani il torneo Open, maschile e femminile, organizzato a Cattolica dalla Galimberti Tennis Academy. Si tratta del “Gruppo Di Ba Open” che terrà banco fino al 26 luglio, dotato di un montepremi complessivo di 1500 euro. Nel maschile sono stati 115 gli iscritti, anche se ai nastri di partenza saranno in 64 per ragioni organizzative. I big sono i 2.4 Jacopo Antonelli, Fabio Leonardi e Dennis Ciprian Spircu, tutti allievi della Galimberti Academy, otre a Noah Canonico, a seguire il gruppo dei 2.5 Enrique Bianchini Bogo, Cosimo Banti, Francesco e Gianmarco Cartocci, Matteo Sabbatini e Federico Baldinini, oltre ai 2.6 Federico Strocchi, Daniel Tonucci, Davide Brunetti, Giovanni Femia e Alessandro Califano. Nel femminile 37 iscritte, al via in 32 in un parterre guidato dalle 2.5 Elena Omiccioli, Agnese Stagni e Camilla Fabbri.