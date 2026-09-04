Tennis, tutto pronto per l’Open di San Marino

Ai nastri di partenza il torneo Open maschile organizzato dal San Marino Tennis Club, il 4° Memorial “Simone De Luigi” dotato di un montepremi di 1500 euro, in programma sui campi del Centro Tennis di Fonte dell’Ovo. Sono 66 i giocatori iscritti con tanti portacolori del Circolo organizzatore, i big sono il 2.1 riminese Alberto Bronzetti che gioca sui campi di casa e i 2.5 Luca Bartoli, Cristian Carli e Federico Baldinini. Da seguire anche i sammarinesi Mattia Muraccini (2.7) e Leonardo Bartoletti (3.1) che giocano per il Valmarecchia Sporting Club.