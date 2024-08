Tennis, tutti i vincitori dell’Under 12-14-16 del Paradiso Cesenatico / GALLERY

CESENATICO. Al Circolo Paradiso di Cesenatico è tempo di finali nel torneo Under 12-14-16, maschile e femminile, tappa del Circuito Regionale.

Nell’Under 12 maschile successo di Alessandro Teodorani (Ct Massa) in finale su Gianmaria Mussoni (Galimberti Tennis Team) per 6-4, 7-6 (3).

Quarti: Riccardo Degli Angeli-Matteo Campana 6-1, 6-4, Gianmaria Mussoni (n.3)-Luca Magnoni 6-3, 6-3, Nicolò Maldini (n.2)-Leonardo Cenciarini 6-1, 6-1. Semifinali: Alessandro Teodorani (n.1)-Degli Angeli 6-3, 6-0, Mussoni-Maldini 4-6, 6-4, 10-8.

Nell’Under 12 femminile finale tra Nicole Colonna (Ct Rimini) e Chiara Lugaresi (Ct Cesena). Vince nettamente il match-clou Chiara Lugaresi per 6-1, 6-0.

Semifinali: Nicole Colonna-Carolina Franchini (n.2) 6-2, 6-1, Chiara Lugaresi (n.1)-Eleonora Gridella 7-5, 6-4.

Nell’Under 14 maschile finale tra Federico Attanasio (Tc Viserba) e Riccardo Briganti (Ct Massa). Si è imposto quest’ultimo per 6-1, 6-3.

Quarti: Filippo Caminati (n.2)-Leonardo Carioni 6-1, 7-6 (5), Riccardo Briganti-Yari Mussoni 6-1, 6-2, Matteo Barberio-Diego Dina 6-3, 6-0, Federico Attanasio (n.1)-Dante Terzi 6-1, 6-2. Semifinali: Attanasio-Barberio 6-3, 6-2, Briganti-Caminati 6-4, 7-5.

Nell’Under 14 femminile in finale Gloria Nucci (Ct Cesena), che in semifinale ha battuto 7-5, 6-3 Lucrezia Vanni, e Miriam Samorì (Tc Faenza), testa di serie n.1. Titolo alla portacolori del Club manfredo che si è imposta per 6-3, 6-2.

Nell’Under 16 maschile vittoria in finale di Diego Tarlazzi (Tc Faenza) su Alessandro Vallicelli (Ct Zavaglia) per 4-6, 6-3, 10-2,

Quarti: Diego Tarlazzi (n.2)-Emanuele Bonfatti 6-2, 7-6 (0), Alessandro Vallicelli-Alessandro Cavalieri 6-3, 6-3, Tommaso Giombini (n.3)-Luca Battistini 6-3, 6-0. Semifinali: Vallicelli-Marco Veronesi (n.1) 6-4, 6-4, Tarlazzi-Giombini 6-2, 6-2.

Nel femminile la finale metteva di fronte la n.1 del seeding, Lucrezia Cavalieri (Ct Massa), e Giulia D’Altri (Ct Cesena) che in semifinale ha battuto 6-0, 3-6, 10-5 Anita Vernice. Vittoria di Lucrezia Cavalieri per 6-1, 6-3.

Il giudice di gara è stato Marco Fucci, ha proceduto alle premiazioni Mattia Casadio, socio del Paradiso di Cesenatico.