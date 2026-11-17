RICCIONE. Sui campi del Tennis Club Riccione è andato in scena, da venerdì a domenica, l’Emilia Romagna Double Tour Rodeo Weekend, torneo di doppio giovanile per le categorie Under 10-12-14, maschile e femminile. Sono state 26 nel complesso le coppie in campo, di cui 11 solo a livello di Under 10.

Nell’Under 10 femminile successo della coppia Beatrice Parmeggiani-Giulia Paladini in finale su Sveva Spaggiari-Gioia Scoglio per 5-3, 4-2.

Nell’Under 10 maschile successo del tandem composto da Leonardo Oligeri ed Edoardo Cornia in finale su Pietro Morganti-Federico Campana per 1-4, 4-2, 11-9.

Nell’Under 12 femminile vittoria di Rachele Gusella e Sofia Sanchi che nell’ultimo match del girone hanno superato Sofia Grimandi-Maria Isabel Istrate Blaga per 3-5, 4-0, 7-2.

Sul gradino più alto del tabellone Under 12 maschile sale la coppia formata da Alex Sciutti e Denny Bentini (n.1) che in finale hanno superato Mattia Gaggi-Nicolò Pazzaglini (n.2) per 4-2, 5-4.

Nell’Under 14 maschile vittoria della coppia composta da Leonardo Cenciarini-Ludovico Zammarchi (n.1) in finale su Alex Sciutti e Denny Bentini (n.2) per 4-0, 4-0.

Il giudice di gara è stato Simone Lusini, direttore di gara Moreno Pecci.