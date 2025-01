Tennis, tutti i vincitori del Rodeo di Pinarella

Il Ten Sport Center di Pinarella ha ospitato il torneo Under 10 e 12, maschile e femminile, con la formula Rodeo. Nell’Under 10 femminile successo di Noemi Gallina. La portacolori del Villa Carpena ha battuto in semifinale Lavinia Torresi 4-1, 5-4 e in finale Maya Puscas (Tc Faenza) 5-3, 4-0. Nell’Under 10 maschile si è imposto Mattia Sena. Il portacolori del Ct Cicconetti ha sconfitto in semifinale Tobias Amadori 4-2, 4-2 e in finale Giacomo Barbieri (Villa Carpena) 4-1, 4-1. Nell’Under 12 maschile vittoria di Tommaso Cavassi (Ten Sport Center) che ha regolato in semifinale Alessandro Pinto 4-0, 4-1 e in finale Leonardo Monti (Ct Bologna) 4-2, 4-0. Nell’Under 12 femminile successo di Elisabetta Pastore. La portacolori del Tc Riccione ha messo in fila Ada Milocco in semifinale 4-1, 0-4, 7-4 e in finale Carolina Franchini del Ct Cesena 4-2, 4-1. Semifinale: Franchini-Rachele Gusella 4-1, 4-1