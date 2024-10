Tennis, tutti i vincitori del Junior Masters Road to Torino al Villa Carpena / GALLERY

FORLI’. Si è conclusa al Tennis Villa Carpena la tappa del Junior Masters Road to Torino. I migliori di questo Circuito giocheranno il Master finale a Torino nella stessa settimana delle Nitto Atp Finals. In programma otto tabelloni, i singolari Under 11 e 13, maschili e femminili, ed i rispettivi doppi.

Nell’Under 11 maschile finale tra Pietro Galimberti (Galimberti Tennis Team) e Riccardo Sartori (Tc Borgotrebbia). Il successo è andato a Riccardo Sartori per 5-7, 6-3, 6-4.

Quarti: Robert Sebastian Cadar (n.4)-Alessio Pinti 6-0, 7-6, Pietro Galimberti (n.2)-Alessandro Marcolini 7-6, 6-3, Riccardo Sartori (n.1)-Riccardo Arcangeli 6-4, 6-2, Diego Gentile (n.3)-Tommaso Monti 6-3, 6-4. Semifinali: Pietro Galimberti-Diego Gentile 6-1, 6-3, Sartori-Robert Sebastian Cadar (n.4) 7-5, 3-6, 6-4.

Nel doppio Under 11 maschile successo per la coppia formata da Pietro Galimberti e Robert Sebastian Cadar in finale su Sartori e Diego Gentile per 6-4, 6-2.

Semifinali: Galimberti-Cadar b. Monti-Pilati 6-3, 6-3, Sartori-Gentile (n.1) b. Marcolini-Arcangeli 6-0, 6-4.

Nell’Under 11 femminile finale tra Anna Foschini (Ct Zavaglia), testa di serie n.1, ed Alice Balducci (Ct Cesena) che si è imposta 6-3, 6-4, nel doppio in finale successo di Anna Foschini e Gaia Serra Zanetti (n.1) su Maria Vittoria Caggianese e Nina Spada per 6-0, 6-0.

Nell’Under 13 maschile il faentino Diego Tarlazzi (n.1), portacolori del Tc Faenza, ha battuto in finale Pietro Tombari (n.2), giocatore del Tc Riccione, per 6-2, 6-0. Semifinali: Diego Tarlazzi (n.1)-Marco Menichetti (n.5) 6-1, 6-3, Pietro Tombari (n.2)-Gianmarco Braghittoni 6-0, 6-1.

Nel doppio semifinali: Tarlazzi-Rosti (n.2) b. Marcolini-Romano 6-2, 6-2. In finale anche la coppia formata da Pietro Tombari ed Alessandro Bacchini (n.1). Nel match-clou successo della coppia Tarlazzi-Rosti per 6-1, 6-4.

Nell’Under 13 femminile Emma Lanzoni (Tc Faenza) ha battuto Eliza Andra Deaconu (Progetto Sportivo) per 6-4, 7-5. Semifinali: Eliza Andra Deaconu (n.3)-Marta Gazzetti (n.2) 6-3, 6-4, Emma Lanzoni (n.1)-Serena Pellandra (n.4) 4-6, 7-5, 6-3.

Doppio, quarti: Muccinelli-Nucci b. Cova-Vanni 6-4, 7-6, Lanzoni-Samorì (n.2) b. Bertozzi-Savolt 6-2, 6-4. Semifinali per Mora-Gazzetti. Semifinali: Deaconu-Pellandra (n.1) b. Muccinelli-Nucci 6-0, 6-1, Lanzoni-Samorì b. Mora-Gazzetti 4-6, 6-4, 10-4. In finale successo della coppia formata da Eliza Andra Deaconu e Serena Pellandra su Emma Lanzoni e Miriam Samorì (n.2) per 6-3, 6-4.

Il giudice di gara è stata Loredana Amadori con il supporto dell’altro giudice Giovanni Pacchioni, direttore di gara Alberto Casadei.