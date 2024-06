Tennis, tutti i vincitori all’Ippodromo

E’ giunta alle battute finali al Tc Ippodromo di Cesena una grande rassegna nazionale giovanile, l’Emilia Romagna Junior Tour Under 10-12-14, maschile e femminile. Nell’Under 10 femminile successo di Alessia Barducci (Ct Cesena) su Beatrice Benvenuti (Ct Casalboni) 3-6, 6-2, 10-3, nel maschile Gianmaria Dellarosa (Tc Riccione) si è imposto su Enea Corazza (Galimberti Tennis Team) 7-5, 4-6, 10-8. Nell’Under 12 femminile in finale Mia Boskovic (Tc Mantova) e Caterina Cova (Tc Faenza), vince la romagnola 6-3, 6-0. Nel maschile match-clou con Riccardo Briganti che supera 6-3, 6-3 Cesare Biondi in un derby tra due portacolori del Ct Massa. Nell’Under 14 maschile, Riccardo Bogdan Pastrav (Max Tennis Time Bologna) batte in finale 6-3, 6-0 Federico Attanasio. Nell’Under 14 femminile Ginevra Baldazzi (Ct Casalboni) ha vinto il titolo battendo Agata Bravin del Galimberti Tennis Team 6-3, 4-6, 10-8.