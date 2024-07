Tennis, tutti i vincitori al Venustas

Si è concluso sui campi del Ct Venustas di Igea il torneo giovanile, trofeo del Gelso. Nell’Under 10 femminile finale tra Micol Foggia (Club La Meridiana) e Giulia Natali (Ct Rimini). Semifinali: Foggia-Sofia Sanchi 6-2, 6-2, Natali-Vittoria Pracucci 6-2, 6-3. Nell’Under 10 maschile vittoria di Tommaso Scungio (Tc Riccione) in finale su Alex Sciutti (San Marino Tennis Club) 6-3, 6-1. Nell’Under 12 femminile vittoria di Elisabetta Pastore (Tc Riccione) in finale su Eleonora Morosini (Ct Cerri) 6-3, 6-4. Nell’Under 12 maschile si è imposto Tommaso Pilati (Tc Faenza), 2-6, 6-2, 10-6 su Francesco Zanzini (Up Tennis). Nell’Under 14 maschile finale tutta targata Tc Viserba tra Jacopo Canini e Jacopo Andruccioli. Il titolo è andato a Canini che si è imposto 2-6, 7-6 (10), 10-6. Nell’Under 14 femminile successo di Gloria Nucci (Ct Cesena) che ha battuto in finale Ginevra Baldazzi (Ct Casalboni) 6-3, 6-4. Nell’Under 16 maschile Giacomo Coppini (JB Sport) ha sconfitto in finale Tommaso Mengoli (Carpi Sport) 1-6, 6-2, 10-6.