Tennis, tutti i vincitori al Queen’s / GALLERY

Da venerdì a domenica sui campi del Queen’s Club di Cattolica è andato in scena il torneo Under 10-12-14, maschile e femminile, il trofeo “Facile Rogitare”, con la formula Rodeo. Matilde Ortolani, Asia Montanari e Camilla Mazzola sono state le tre vincitrici nei singolari femminili. Nell’Under 10 femminile Matilde Ortolani (Tennis Training Foligno) ha battuto in finale 4-0, 4-1 Vittoria Korneva (Tennix Training Center). Nell’Under 12 femminile sale sul gradino più alto del podio Asia Montanari: la portacolori del Ct Venustas ha battuto in finale Bianca Rasi (Forum Forlì) 5-3, 4-0. Nell’Under 14 femminile vittoria di Camilla Mazzola (Mta Ancona) in finale su Agata Bravin (Galimberti Tennis Team) 5-4, 3-5, 11-9.

Passiamo al maschile dove si registrano i successi di Giacomo Bari, Alessandro Marcolini e Nicolas Conti. Nell’Under 10 successo di Giacomo Bari (Ct Corinaldo) capace di battere in finale Kevin Chiuselli (Ct Cagli) 4-0, 4-0. Successo di casa nell’Under 12 maschile, grazie ad Alessandro Marcolini che ha vinto una sofferta finale per 2-4, 4-2, 13-11 su Enea Corazza nel derby del Galimberti Tennis Team. Nell’Under 14 maschile spicca la vittoria di Nicolas Conti nel derby del Ct Fano in finale su Daniele Vittoria 4-1, 4-0.