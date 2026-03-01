Tennis, tutti i vincitori al Queen’s / GALLERY

Gran finale sui campi del Queen’s Club di Cattolica per il torneo Under 14-16, maschile e femminile, organizzato dalla Galimberti Academy. Successi di Alessandro Di Giorgio, Sofia Talamelli, Ana Caterina Azoitei e Pietro Godi.
Nell’Under 14 maschile match-clou Filippo Terenzi (Tc Ippodromo) si è arreso ad Alessandro Di Giorgio (Ct Pescara) 6-4, 5-7, 10-5. Semifinali: Alessandro Di Giorgio (n.1)-Nicolò Maldini 6-4, 7-5, Filippo Terenzi (n.2)-Davide Referza (n.6) 6-2, 6-3.
Under 14 femminile, Sofia Talamelli (Vico Tennis) ha battuto in finale la ravennate Anna Foschini (Ct Zavaglia), battuta 6-3, 6-1. Semifinali: Foschini-Amaducci 6-3, 6-0, Talamelli-Bala 4-6, 6-0, 10-2.
Nell’Under maschile si impone Pietro Godi (Castellazzo Parma) in finale su Federico Maccaroni (Ct Porto Potenza Picena) 3-6, 6-3, 10-3. Semifinali: Maccaroni-Bartoletti 1-6, 6-2, 10-7, Godi-Argentieri 6-3, 6-4.
Nell’Under 16 femminile Ana Caterina Azoitei (Ct Camerata Picena) ha battuto in finale Gioia Angeli (Tc Riccione) 6-7, 6-3, 10-6. Semifinali: Azoitei (n.1)-Agata Bravin 6-0, 6-2, Angeli-Pierini 6-0, 6-2.