Tennis, tutti i vincitori al Casalboni

E’ giunto alle battute finali sui campi del Ct Casalboni di Santarcangelo il Trofeo del Governatore, il torneo Under 10-12-14, maschile e femminile. Nell’Under 10 maschile finale tra Francesco Di Lena (Ct Rimini) e Leonardo Oligeri (Ct Casalboni) che si è imposto 6-2, 6-3. Semifinali: Francesco Di Lena (n.2)-Martin Pennacchini 6-0, 6-3, Leonardo Oligeri (n.1)-Davide Marchioni 6-1, 6-2.

Nell’Under 12 maschile in finale Andrea Magnoni (Tc Riccione) e Mattia Gaggi (Ct Casalboni) che ha vinto 6-1, 6-4. Semifinali: Andrea Magnoni-Alessio Pinto (n.2) 7-6, 6-3, Mattia Gaggi (n.1)-Alessio Morozzi 6-4, 6-1.

Nell’Under 12 femminile in finale la n.1 del seeding, Asia Montanari (Ct Casalboni), ha sconfitto in finale Iole Calcagno (n.2), portacolori del Ct Rimini, per 6-2, 6-3.

Nell’Under 14 maschile protagonisti del match-clou sono stati Gianmaria Mussoni (Valmarecchia Sporting Club) e Ludovico Zammarchi (Tc Riccione) che si è imposto con il punteggio di 7-6, 6-2. Semifinali: Zammarchi-Marcolini 6-7, 6-4, 10-7, Mussoni-Bettinelli 5-7, 6-4, 10-5.

Nel femminile si è imposta Elisabetta Pastore (Ct Casalboni) in finale su Bianca Amadei (Ct Massa) 6-1, 6-3. Semifinali: Elisabetta Pastore (n.1)-Eleonora Morosini 6-2, 6-2.