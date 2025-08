Tennis, tutti i vincitori al Casalboni

Alle battute finali sui campi del Ct Casalboni di Santarcangelo il torneo Under 10-12-14, maschile e femminile. Nell’Under 10 maschile successo di Mattia Gaggi (Ct Cicconetti) in finale su Nicola Fabbri (Tc Riccione) per 6-2, 6-0. Semifinali: Gaggi-Tazzari 6-4, 7-6, Fabbri-Boschetti 6-1, 3-6, 10-5. Nel femminile Under 10 vince il derby del Ct Casalboni Emma Mattone che supera Lina Mazzarini 6-1, 6-3. Semifinali: Emma Mattone-Beatrice Cola 6-0, 6-0, Lina Mazzarini-Emma Liera 6-0, 6-2.

Nel tabellone Under 12 maschile finale tra Lorenzo Xella (Ct Massa Lombarda) e Patrick Balc (Ten Sport Center) che si impone 6-1, 6-1 Semifinali: Lorenzo Xella (n.1)-Andrea Magnoni 6-1, 6-1, Patrick Balc-Matteo Campana (n.2) 7-6, 6-4. Nell’Under 12 femminile vince Sabrina Antonia Puscas (Ten Sport Center) su Gioia Manfroni (Tc Valmarecchia) 6-1, 6-1. Semifinali: Sabrina Antonia Puscas (n.2)-Sofia Sabatini 6-0, 6-0, Gioia Manfroni-Anna Gennari (n.1) 7-6, 6-0.

Nell’Under 14 femminile finale tra Angelica Bonetti (Tennix Training Center) e Lucrezia Oliveti (Tc Cagliari), con la vittoria di quest’ultima per 6-0, 6-1. Semifinali: Bonetti-Rondinelli 6-1, 6-1, Oliveti-Salvi 6-1, 6-0. Nel maschile Under 14 match-clou tra Nicolas Conti (Ct Fano) e Alessandro Casanova (Tc Riccione) vincitore 6-1, 6-3. Semifinali: Conti-Vincenzi 6-4, 6-4, Casanova-Gentile 6-3, 6-4.