Tennis, tutti i vincitori a Viserba / GALLERY

Si è conclusa con otto finali sui campi del Tc Viserba la tappa del Circuito Emilia Romagna Junior Tour Under 10-12-14, maschile e femminile.
Under 10 maschile finale tra Francesco Di Lena (Ct Rimini) e Pietro Morganti (Tc “Luigi Laghi” Forlimpopoli) che si è imposto 6-3, 6-4. Semifinali: Di Lena-Pini 6-1, 6-1, Morganti-Oligeri 6-1, 6-2.
Under 10 femminile, successo di Giulia Paladini (Galimberti) che ha battuto in finale 6-2, 6-4 Beatrice Cola (Ct Casalboni). Semifinali: Cola-Liera 7-6, 7-6, Paladini-Zammarchi 6-0, 6-0.
Under 12 maschile finale tra Denny Bentini (Tc Faenza) e Lorenzo Sarra (Black Ace Ssd) che vince 6-7, 6-1, 10-5. Semifinali: Bentini-Allegra 6-3, 6-3, Sarra-La Malfa 6-2, 6-3.
Under 12 femminile vittoria di Giulia Oddone (Ct Bologna) che in finale ha battuto Yara Charmiti (Tennis Comunali Vicenza) 0-6, 6-4, 10-8.
Under 14 femminile vittoria di Federica Foschi (Virtus Bologna) in finale su Petra Salvi (Tennis Modena). Semifinali: Foschi-Amaducci 7-5, 6-4, Salvi-Veronesi (n.2) 7-5, 6-3.
Under 14 maschile, si è imposto Leonardo Cenciarini (Tc Riccione) che in semifinale Riccardo Paolini 7-5, 6-1 e in finale Tommaso Pilati (Tc Faenza) 6-2, 6-3.
In contemporanea si è giocato il torneo nazionale Under 16, maschile e femminile. Nel maschile successo di Lorenzo Cordella in finale su Nicolas Conti nel derby del Ct Fano 7-5, 6-2. Semifinali: Conti-Bartoletti 7-5, 7-5, Cordella-Tana 6-1, 6-0. Nel femminile sale sul gradino più alto del podio Eva Raimondi. La portacolori del Tc Riccione, testa di serie n.1, ha battuto in finale Beatrice Sanna (Valmarecchia Sporting Club) 6-3, 6-2.