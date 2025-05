Tennis, tutti i vincitori a Tennix / GALLERY

Tennix Training Center ha organizzato il torneo Under 10 e 12, maschile e femminile con la formula Rodeo. Nell’Under 10 maschile successo di Pietro De Cesare (Tennix Training Center) che ha battuto in finale Alessandro Turroni (Centro Tennis Argenta) 4-2, 4-1. Semifinali: Alessandro Turroni-Jacopo Tazzari 5-3, 2-4, 7-5, Pietro De Cesare-Marco Boschetti 2-4, 4-1, 7-0.

Nell’Under 10 femminile si è imposta Maya Puscas (Tc Faenza) che ha sconfitto Emma Villani in semifinale 4-0, 4-0 e in finale 4-2, 4-1 Anita Severi Bargellesi (JB Sport) che in semifinale aveva battuto Ginevra Altavilla 4-2, 4-1.

Nell’Under 12 femminile vittoria di Giulia Oddone (Ct Bologna) che in semifinale ha superato 4-2, 4-0 Giulia Bartocconi e in finale 4-1, 4-1 Sabrina Antonia Puscas (Ten Sport Center) che in semifinale si era imposta su Camilla Trazzi 4-2, 4-1.

Nell’Under 12 maschile sale sul gradino più alto del podio Davide Bonazza (Sporting Club Sassuolo) che ha battuto in semifinale Filippo Dascalu 4-0, 4-0 e in finale Filippo Drudi (Polisportiva Buscherini) 4-1, 4-2.