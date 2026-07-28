Tennis, tutti i vincitori a Riccione / GALLERY

Termina la super tappa del Circuito giovanile Emilia Romagna Junior Tour al Tc Riccione. Nell’Under 10 maschile successo di Thomas Mancini (Tc Riccione) in finale su Leonardo Oligeri (Ct Casalboni) 6-2, 6-1. Semifinali: Mancini-Campana 6-1, 6-1, Oligeri-Dal Pozzo 6-3, 6-3.
Under 10 femminile, in finale Giulia Paladini (Galimberti Team) e Beatrice Cola (Ct Casalboni) che si è imposta 1-6, 6-3, 10-8.
Under 12 femminile, il match-clou vedeva di fronte due giocatrici del Tc Riccione, Rachele Gusella e Sofia Sanchi che ha vinto 6-4, 6-4. Semifinali: Gusella-Giulia Oddone (n.1) 6-4, 6-2, Sanchi-Victoria Vivi (n.2) 6-2, 6-1.
Under 12 maschile,. Lorenzo Sarra (Black Ace) ha battuto Thomas Davies (Tc Saliceta) 6-0, 6-1. Semifinali: Lorenzo Sarra (n.1)-Liam Corradini 6-1, 6-2.
Under 14 femminile, Ioana Bala (n.3), portacolori del Tc Riccione sconfitta da Petra Salvi (Tennis Modena) 7-5, 2-6, 10-6. Semifinali: Ioana Bala (n.3)-Federica Foschi (n.2) 3-6, 6-2, 10-6, Petra Salvi (n.4)-Arianna Storani 3-6, 6-1, 10-2.
Under 14 maschile, Riccardo Paolini (Ct Fossombrone) si ritira e lascia la vittoria a Eugenio Campidonico (Tennis Team Senigallia). Semifinali: Riccardo Paolini (n.5)-Mattia Vincenzi (n.1) 6-1, 6-3, Eugenio Campidonico (n.3)-Leonardo Cenciarini (n.2) 6-1, 6-1.
Under 16 maschile, ko finale Michele Tonti (Tc Riccione) contro Alessandro Berardi (Ct Fano) 6-2, 6-1. Semifinali: Tonti-Nicolas Conti (n.4) 6-2, 3-6, 12-10, Berardi (n.2)-Alessandro Casanova (n.3) 6-3, 6-2.
Nell’Under 16 femminile match-clou tra Federica Foschi (Virtus Bologna) e Ioana Bala. Semifinali: Ioana Bala (n.2)-Anna Parmeggiani 6-4, 6-2, Federica Foschi (n.1)-Eva Raimondi 6-2, 7-6 (4).