Tennis, tutti i vincitori a Riccione / GALLERY

Tennis
  • 28 luglio 2026
Tennis, tutti i vincitori a Riccione / GALLERY
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Termina la super tappa del Circuito giovanile Emilia Romagna Junior Tour al Tc Riccione. Nell’Under 10 maschile successo di Thomas Mancini (Tc Riccione) in finale su Leonardo Oligeri (Ct Casalboni) 6-2, 6-1. Semifinali: Mancini-Campana 6-1, 6-1, Oligeri-Dal Pozzo 6-3, 6-3.

Under 10 femminile, in finale Giulia Paladini (Galimberti Team) e Beatrice Cola (Ct Casalboni) che si è imposta 1-6, 6-3, 10-8.

Under 12 femminile, il match-clou vedeva di fronte due giocatrici del Tc Riccione, Rachele Gusella e Sofia Sanchi che ha vinto 6-4, 6-4. Semifinali: Gusella-Giulia Oddone (n.1) 6-4, 6-2, Sanchi-Victoria Vivi (n.2) 6-2, 6-1.

Under 12 maschile,. Lorenzo Sarra (Black Ace) ha battuto Thomas Davies (Tc Saliceta) 6-0, 6-1. Semifinali: Lorenzo Sarra (n.1)-Liam Corradini 6-1, 6-2.

Under 14 femminile, Ioana Bala (n.3), portacolori del Tc Riccione sconfitta da Petra Salvi (Tennis Modena) 7-5, 2-6, 10-6. Semifinali: Ioana Bala (n.3)-Federica Foschi (n.2) 3-6, 6-2, 10-6, Petra Salvi (n.4)-Arianna Storani 3-6, 6-1, 10-2.

Under 14 maschile, Riccardo Paolini (Ct Fossombrone) si ritira e lascia la vittoria a Eugenio Campidonico (Tennis Team Senigallia). Semifinali: Riccardo Paolini (n.5)-Mattia Vincenzi (n.1) 6-1, 6-3, Eugenio Campidonico (n.3)-Leonardo Cenciarini (n.2) 6-1, 6-1.

Under 16 maschile, ko finale Michele Tonti (Tc Riccione) contro Alessandro Berardi (Ct Fano) 6-2, 6-1. Semifinali: Tonti-Nicolas Conti (n.4) 6-2, 3-6, 12-10, Berardi (n.2)-Alessandro Casanova (n.3) 6-3, 6-2.

Nell’Under 16 femminile match-clou tra Federica Foschi (Virtus Bologna) e Ioana Bala. Semifinali: Ioana Bala (n.2)-Anna Parmeggiani 6-4, 6-2, Federica Foschi (n.1)-Eva Raimondi 6-2, 7-6 (4).

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