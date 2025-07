Tennis, tutti i vincitori a Riccione / GALLERY

Giocate le finali sui campi del Tc Riccione della tappa del circuito Emilia Romagna Junior Tour. Nell’Under 10 femminile successo di Emma Mattone (Ct Casalboni) su Maya Puscas (Tc Faenza) 6-0, 6-3. Nell’Under 10 maschile vittoria sui campi di casa per Gianmarco Diana che ha battuto Mattia Sena (Ct Cicconetti) 7-5, 2-6, 10-8.

Petra Salvi conquista il tabellone Under 12 femminile. La portacolori del Tennis Modena, testa di serie n.1, ha regolato in finale Arianna Storani (n.2), portacolori dell’Associazione Tennis Tolentino 6-2, 6-3. Nell’Under 12 maschile si è imposto Alessandro Teodorani. Il portacolori del Ct Massa Lombarda ha superato in finale Samuel Contardi (Società Canottieri Casale) 6-3, 6-2.

Nell’Under 14 maschile vittoria del n.2 del seeding, Lorenzo Cordella. Il portacolori del Ct Fano ha sconfitto in finale il beniamino di casa, Alessandro Bacchini 7-6, 1-6, 10-5. Nell’Under 14 femminile successo di Alida Romagnoli (Tennis Team Senigallia) su Marta Bertozzi (Coopesaro Tennis) 6-1, 6-0.

Nell’Under 16 si è imposta Bianca Cecchini. La portacolori del Ct Massa ha superato in finale Amelia Zamboni Campadelli (La Meridiana) 6-2, 6-1. Nell’Under 16 maschile successo di un giocatore di casa, Pietro Tombari, che ha piegato in finale Leonardo Bartoletti (Tc Valmarecchia) 6-3, 7-5.