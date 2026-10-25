Tennis, tutti i vincitori a Cesenatico / GALLERY

Terminato al Ct Cesenatico il Junior Masters “Road to Bologna 2026”. Nell’Under 9 maschile Alvise Scarpa (Sport Education Bologna) ha battuto in finale Nicolò Eviani (Tennix Training Center) per 6-3, 6-0.
Nell’Under 9 femminile finale tutta Tc Riccione tra Giada Sanchi e Beatrice Parmeggiani che si è imposta 6-3, 6-3.
Nel doppio Under 9 femminile vittoria di Beatrice Parmeggiani-Giada Sanchi in finale su Sofia Wannis-Benedetta Cattani per 6-2, 6-0.
Nel doppio Under 9 maschile Alvise Scarpa-Andrea Righi hanno battuto Nicolò Eviani-Andrea Dal Pozzo 6-2, 7-5.
Nell’Under 11 femminile successo di Emma Mattone (Ct Casalboni) che ha beneficiato in finale del forfait di Beatrice Benvenuti (n.1), portacolori del Tc Riccione.
Nell’Under 11 maschile vittoria di Gianmarco Abbruzzese (Tc Saliceta) in finale su Matteo Silvani (Ct Cesena) 6-3, 6-3.
Nel doppio maschile Under 11 vittoria di Pietro Gubbini e Leonardo Castori che si sono imposti su Giacomo Barbieri-Manuel Vacca 6-0, 4-6, 10-6.
Nel singolare femminile Under 13 successo di Emma Veronesi (Tc Finale Emilia) in finale su Elisabetta Pastore (Ct Casalboni) 6-4, 6-4.
Nel doppio successo di Giorgia Rombi e Lucia Tarlazzi su Barducci-Balducci 1-6, 6-1, 10-4.
Nell’Under 13 maschile titolo a Gianmaria Dellarosa (Tc Riccione): battuto in finale Benjamin Rossi (Sport Club Ozzano) 6-7 (3), 7-5, 6-3.
Nel doppio vittoria di Diego Gentile-Tommaso Cavassi in finale su Federico Bettinelli-Tommaso Monti 6-4, 4-6, 10-4.