Tennis, tutti i vincitori a Cesenatico / GALLERY

Si è conclusa sui campi del Ct Cesenatico la tappa del Circuito “Junior Master Road to Torino”. Nell’Under 9 femminile successo di Camilla Testa (Ct Rimini) in finale su Beatrice Cola (Ct Casalboni) 6-3, 6-3. Nell’Under 9 maschile vince il match-clou Mattia Zammarchi (Ct Cesena) su Edoardo Cornia (Ct Pavullo) 5-7, 6-3, 10-7. Nel doppio maschile successo della coppia formata da Edoardo Cornia e Leonardo Oligeri su Pietro Morganti-Federico Campana (n.1) 6-3, 6-3.
Nell’Under 11 maschile vittoria di Filippo Bregoli (Club La Meridiana) su Davide Bonazza (Sporting Club Sassuolo) 3-6, 6-2, 6-1. Nel femminile vince Alessia Barducci (Ct Cesena) in finale su Ada Milocco (Ct Castenaso) 6-1, 6-0.
Nel doppio maschile Under 11 si è imposta la coppia formata da Tommaso Cavassi-Gianmaria Della Rosa su Manuel Sciutti-Davide Bonazza 6-2, 1-6, 10-6. Nel doppio femminile vince la coppia formata da Lucia Tarlazzi e Gisele Dallari in finale su Ada Milocco-Alessia Barducci 6-2, 6-2.
Passiamo all’Under 13. Nel singolare maschile successo di Alessandro Bacchini (Tc Riccione) su Riccardo Briganti (Ct Massa) 6-1, 6-0. Nel doppio vincono Abbruzzese-Bacchini su Cenciarini-Gentile 6-3, 6-3.
Nell’Under 13 femminile successo di Anita Amadio (Tc Riccione) su Amelia Zamboni Campadelli (La Meridiana) 7-5, 7-5. Nel doppio altro successo di Anita Amadio, in coppia con Ioana Bala, entrambe del Tc Riccione. In finale hanno superato la coppa formata da Amelia Zamboni Campadelli e Caterina Cova 6-3, 6-1.