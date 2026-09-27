Tennis, tutti i vincitori a Borello / GALLERY

Una due giorni di tennis indimenticabile per i frequentatori della Borello Tennis Academy, con le finali dei tornei di singolare femminile e maschile. Il torneo femminile ha visto il successo nella categoria A di Patrizia Vetricini su Daniela Morigi per 6-1, 6-3, in una rivincita della finale dello scorso anno, terminata con diverso epilogo. In precedenza nel torneo “B” successo di Matilde Farneti su Luigia Rasi 2-6, 6-4, 10-7. Nel torneo di singolare maschile fa il bis Vincenzo Marino che batte dopo due ore e mezza di lotta Marco Piraccini 4-6, 6-3, 10-8. Altrettanto combattuta la finale B, con il successo di Francesco Gentili per 6-7, 6-4, 10-8 su Alessandro Forti.