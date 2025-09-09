Tennis, tutti i risultati di Meldola e Russi

Macina risultati il torneo di 3° al Ct Meldola. Quarto turno: Andrea Nardi (4.3)-Gabriele Iudica (4.3) 6-0, 3-6, 10-3, Cristian Grossi (4.2)-Pier Francesco Golfarelli (4.4) 6-0, 6-0, Andrea Bardi (4.4)-Cristian Crepaldi (4.3) 6-1, 6-2, Marco Schiavo (4.1)-Giacomo Rossi (4.3) 6-2, 6-1, Fabio Di Tante (4.2)-Enrico Amadori (Nc) 6-2, 4-0 e ritiro. Quinto turno: Alessandro Gaudenzi (3.5)-Michele Rossi (4.1) 6-4, 6-3, Alberto Zattini (4.2)-Gianmaria Sarti (4.1) 6-4, 6-0, Filippo Foschi (4.1)-Alessandro Silvestroni (4.3) 6-0, 6-3.Avanza una classica del tennis romagnolo di livello nazionale. Si tratta del torneo Open organizzato dal Russi Sporting Club, il trofeo “Fira di Set Dulur”. Primo tabellone, turno di qualificazione: Luca Dragoni (4.3, n.1)-Luca Milandri (Nc) 6-1, 6-2, Cecil Daval (4.4)-Giacomo Fossi (4.4) 7-5, 1-0 e ritiro. Sezione 4.2-4.1, primo turno: Paolo Duranti (4.1)-Giuseppe Falconi (4.1) 4-6, 6-4, 12-10, Pietro Martines (4.2)-Giovanni Sgarbi (4.1) 6-4, 6-3.