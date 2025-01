Tennis, tutti i risultati dello Junior Tour Under 10-12-14 al Forum Forlì

FORLI’. Macina risultati sui campi del Forum Tennis Forlì per una grande rassegna giovanile di valore nazionale. Si tratta di una tappa del circuito Emilia Romagna Junior Tour riservato alle categorie Under 10-12-14, maschili e femminili, per un totale di 262 giocatori in campo fino alle finali in programma il 9 febbraio. Vediamo i protagonisti ed i primi risultati.

Under 10 femminile, 1° turno: Anna Ferrari-Martina Pinti 2-6, 6-1, 10-6, Vittoria Arginelli-Amelia Valentini 6-2, 6-1, Maddalena Ranzieri-Stefania Medeea Samoila 6-1, 6-3, Maya Puscas-Caterina Canepa 6-0, 6-1, Micol Foggia-Emma Mattone 7-5, 6-0.

Under 10 maschile, 1° turno: Mattia Zammarchi-Andrea Nocco 6-3, 6-2. Turno di qualificazione: Leonardo Oligeri-Federico Campana 6-4, 6-4.

Nell’Under 12 maschile, turno di qualificazione: Davide Bonazza-Alex Sciutti 6-4, 6-2, Tommaso Cavassi-Pietro Allegra 6-1, 6-0, Filippo Bregoli-Stefano Scotto Di Gregorio 6-3, 6-3, Gianmaria Dellarosa-Lorenzo Verratti 6-1, 6-2, Tommaso Migliorini-Enea Corazza 6-0, 6-1.

Nell’Under 12 femminile 1° turno tabellone Nc: Alessia Barducci-Beatrice Mazzotti 6-0, 6-0, Giorgia Rombi-Gisele Dallari 5-7, 6-0, 10-8, Livia Lamieri-Rachele Gusella 6-4, 4-6, 10-8, Sofia Sanchi-Viola Benini 6-0, 6-1. Turno di qualificazione: Cecilia Rondinelli-Victoria Vivi 6-1, 6-0, Ada Milocco-Lucia Tarlazzi 4-6, 6-0, 10-8.

Nell’Under 14 maschile brilla sui campi di casa Andrea Samorì (Forum Tennis Forlì). Sezione 4°, 1° turno: Gianmarco Pompignoli-Nicolò Saragoni 6-0, 6-4. 2° turno: Marco Bonora-Leon Francesco Benericetti 6-1, 6-1, Edoardo Giuseppe Sabato-Leonardo Conti 6-7 (5), 7-6 (2), 10-3, Riccardo Piraccini-Giacomo Manuzzi 6-4, 6-3, Nicolò Tudini-Riccardo Paglionico 4-6, 6-3, 10-5, Alberto Biasini-Lorenzo Nannoni 6-1, 6-0, Gianmarco Meroni-Natan Cedioli 6-1, 6-0. 3° turno: Andrea Samorì-Andrea Bellavista 3-6, 6-0, 10-5.

Nell’Under 14 femminile turno di qualificazione: Lucrezia Vanni (n.1)-Beatrice Zamboni (n.4) 6-3, 6-1. 1° turno tabellone finale: Elettra Fabbri-Virginia Arduini 7-6 (3), 6-3, Flora Zanzi-Sofia Muccinelli 7-5, 6-1. 2° turno: Agata Bravin-Eva Raimondi 6-2, 6-7 (6), 10-4, Sara Chierici-Miriam Samorì 6-2, 6-1, Diletta Sabbioni-Anna Foschini 6-3, 6-2.

Il giudice di gara per il tabellone è Walter Naldoni, per le gare sono Graziano Farolfi e Marco Gatti, direttore di gara Mauro Emiliani.